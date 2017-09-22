قال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي إن الحصار المفروض على قطر لم يؤثر على سير التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022.

وأكد الذوادي في تصريحات لقناة “الجزيرة” من نيويورك أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث -التي تشرف على ملف مونديال قطر- طبقت خططا بديلة لتفادي أي أثر للحصار على التحضيرات لاستضافة كأس العالم.

تصريحات الذوادي جاءت خلال معرض ‏نظمته اللجنة العليا على هامش اجتماعات الدورة 72 للأمم المتحدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويتناول المعرض الدولي دور الرياضة في الترويج للتنمية المستدامة، وتم تنظيمه في مقر الأمم المتحدة بهدف تسليط الضوء على مبادرات قطر لتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على الثقافة المحلية.