قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية الإخبارية، إن المواطن البريطاني، أحمد مقادم، يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد أن قام بإصدار إشارة بذيئة بإصبعه الأوسط في أحد شوارع مدينة دبي الإماراتية.

ووفقا للتحقيقات اعترف “مقادم” بأنه فعل هذه الإشارة لأحد السائقين الذي أصر على إزعاجه بالأضواء الباهرة لسيارته، كما أن تلك السيارة المزعجة كان فيها شباب يصيحون، فأشهر لهم إصبعه الأوسط واستمر بالقيادة، معتقدا أن تلك الإشارة البسيطة لا يعاقب عليها القانون كما هو الحال في بريطانيا.

وكان من الممكن أن يتجنب مقادم تلك المشكلة إن كان على دراية بالفوارق القانونية بين بلده الأصلي ودبي فيما يتعلق ببعض السلوكيات.

وعرضت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قائمة بتصرفات يحظر ارتكابها في دبي خاصة، والإمارات بوجه عام:

-القيام بإشارات بذيئة من بينها الإشارة بالإصبع الأوسط في مكان عام.

-إقامة رجل وامرأة غير متزوجين في غرفة واحدة في أي فندق.

-العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج.

-القبلات بين رجل ومرأة في الأماكن العامة.

-تشبه الرجال بالنساء فيما يتعلق بارتداء ملابس نسائية أو ضيقة.

-القذف والسب على وسائل التواصل الاجتماعي.

-المثلية الجنسية.

-شرب الكحوليات في الأماكن العامة.

-الجهر بالإفطار في نهار رمضان سواء بتناول الطعام أو الشراب أو التدخين.

-التصوير بدون إذن.