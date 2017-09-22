أعربت الإعلامية القطرية إلهام بدر، عن تعاطفها التام مع الشعب السعودي مستنكرة حملة الاعتقالات التي يشنها النظام السعودي ضد الدعاة والمفكرين بعد أن أصبح ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد صاحب القرار فيها ومفتيها هو وسيم يوسف.

وقالت “بدر” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ضعف الحجة على مقارعة الرأي تدفع المستبد لاعتقال أصحاب الرأي وتبقى آراؤهم عصية على الإعتقال”.

ضعف الحجة على مقارعة الرأي تدفع المستبد لاعتقال أصحاب الرأي وتبقى آراؤهم عصية على الإعتقال. — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

وأعربت “بدر” عن تعاطفها مع الشعب السعودي قائلة: ” أتعاطف مع الشعب السعودي الذي انتزع mz كرامة بلاده وسيادة قرارها وأصبح مفتيها ” أزعر إربد ” وسيم. يالقهر الرجال” .

أتعاطف مع الشعب السعودي الذي انتزع mz كرامة بلاده وسيادة قرارها

وأصبح مفتيها ” أزعر إربد ” وسيم.

يالقهر الرجال . — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

وكانت العديد من التقارير الصحفية الصادرة عن صحف عالمية اكدت أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يسيطر سيطرة تامة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكشفت التقارير بأن “ابن زايد” عمل وسيطا ومسوقا للامير السعودي الصغير “ابن سلمان” لدى الولايات المتحدة للقبول به ملكا على السعودية.