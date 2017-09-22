أعربت الإعلامية القطرية إلهام بدر، عن تعاطفها التام مع مستنكرة حملة الاعتقالات التي يشنها ضد الدعاة والمفكرين بعد أن أصبح ولي عهد أبو ظبي صاحب القرار فيها ومفتيها هو .

 

وقالت “بدر” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ضعف الحجة على مقارعة الرأي تدفع المستبد لاعتقال أصحاب الرأي وتبقى آراؤهم عصية على الإعتقال”.

وأعربت “بدر” عن تعاطفها مع الشعب السعودي قائلة: ” أتعاطف مع الشعب السعودي الذي انتزع mz كرامة بلاده وسيادة قرارها وأصبح مفتيها ” أزعر إربد ” وسيم. يالقهر الرجال” .

وكانت العديد من التقارير الصحفية الصادرة عن صحف عالمية اكدت أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يسيطر سيطرة تامة على ولي العهد السعودي .

 

وكشفت التقارير بأن “ابن زايد” عمل وسيطا ومسوقا للامير السعودي الصغير “ابن سلمان” لدى الولايات المتحدة للقبول به ملكا على .

 