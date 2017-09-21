دشن قطريون على موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج حمل وسم , استعدادًا لوصول الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من مدينة الأمريكية، بعدما شارك في الدورة 72 للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

 

وتصدر الوسم بعد تدشينه مُباشرة قائمة الأكثر تداولًا في ، ولم تقف المشاركات على القطريين فقط، بل امتدت لعدة جنسيات عربية وأجنبية، ودعوا من خلال تغريداتهم إقامة حفل استقبال شعبي للأمير تميم فور وطأه تراب البلاد، احتفاءً به، وتثمينًا لكلمته التي ألقاها أمام اللجنة العام للأمم المتحدة، أمس الأول.

 

وجاءت التغريدات على النحو التالي..