دشن قطريون على موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج حمل وسم #كل_قطر_تستقبل_تميم , استعدادًا لوصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من مدينة نيويورك الأمريكية، بعدما شارك في الدورة 72 للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وتصدر الوسم بعد تدشينه مُباشرة قائمة الأكثر تداولًا في قطر، ولم تقف المشاركات على القطريين فقط، بل امتدت لعدة جنسيات عربية وأجنبية، ودعوا من خلال تغريداتهم إقامة حفل استقبال شعبي للأمير تميم فور وطأه تراب البلاد، احتفاءً به، وتثمينًا لكلمته التي ألقاها أمام اللجنة العام للأمم المتحدة، أمس الأول.

وجاءت التغريدات على النحو التالي..

تعبيرا عن الفخر باعتزاز سمو الأمير بنا بكلمته أمام الأمم، انطلق وسم شعبيا #كل_قطر_تستقبل_تميم؛ تمهيدا لاستقبال زعيمنا وقائدنا تميم بن حمد pic.twitter.com/EgEooV6KCP — عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) September 21, 2017

ستعود وقد رفعت رأس كل قطري وكل مقيم على أرض #قطر ، وأحرجت كل من ظن أن قطر ستركع وتقبل الوصاية .#كل_قطر_تستقبل_تميم — عيسى بن ربيعه 🇶🇦 (@3issaqtr) September 21, 2017

#كل_قطر_تستقبل_تميم

الصغير قبل الكبير

رجال و شباب

نساء و بنات

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مرحبا بعز قطر و فخرها

ترجع بالسلامة يا بوحمد 🇶🇦 pic.twitter.com/abzXBgXu2F — خالد جاسم (@khalidjassem74) September 21, 2017

#كل_قطر_تستقبل_تميم وهذا ليس بغريب على شعبٍ أحبهم أميرهم فردوا الحب حبين والجميل بما هو أجمل، انطلاقاً من مفهوم ردوا التحية بأحسن منها.. — د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) September 21, 2017

خرجت من بلدك ( شجاعاً )

ورجعت لديارك ( شجاع ) ..

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حنا هل الصمله جنودك يـ ( زعيم ) ♥️#كل_قطر_تستقبل_تميم pic.twitter.com/4hlELgnbjm — الفهد 🇶🇦 (@alfahadqtr2022) September 21, 2017

#كل_قطر_تستقبل_تميم

سيعود كما كان عهده بنا ..

الوفا له موجود

والسمع والطاعة له واجبة

يقودنا في حضوره

وفي غيابه مالنا غيره قايد 🇶🇦 — ابتسام #تميم_المجد (@Ebtesam777) September 21, 2017

#كل_قطر_تستقبل_تميم هنيئآ لقطر هذا القائد العظيم فهو يستحق منهم الوفاء pic.twitter.com/zkmguZ1vaR — سليمان باشا (@slymanbbbb) September 21, 2017

ترد لنا بالسلامه ونجيك ونتحمد لك بسلامة الاسفار ونقولك ترى قطر واهلها وكل من يعيش على هذه الارض الطيبه يحبونك ❤️🇶🇦 #كل_قطر_تستقبل_تميم pic.twitter.com/er4qif6uJC — ابن قطر (@AlMullaAmeer) September 21, 2017

الله يحفظك وترجع سالم غانم يا بو حمد

رفعت رووسنا ونومستنا جعل عمرك طويل

وقليل في حقك الاستقبال الشعبي 🇶🇦❤️ #كل_قطر_تستقبل_تميم#تميم_المجد — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) September 21, 2017