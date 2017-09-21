هنأ أفيخاي أدرعي المتحدث الإعلامي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بمناسبة رأس المجيدة، لافتاً أن توقيتها تزامن مع عيد رأس العبرية، معتبراً أن هذا يدل على روح التعايش والمحبة بين المسلمين واليهود.

 

وغرد “أفيخاي” عبر حسابه الشخصي قائلاُ: “تزامن عيد رأس السّنة العبرية مع رأس السنة الهجرية يدل على روح التّعايش والمحبة التي علينا الحفاظ عليها بين الشعبين، سنة مباركة وطيبة”.

وأضاف: “هذه رسالة من الله تعالى يدعونا بها إلى ابتداء عامنا الجديد معًا لنحظى بالعيش الرغيد بسلام وأمان جنبًا إلى جنب.. كل عام والجميع بألف خير!”.

 

وأثارت تغريدة افيخاي ردود فعل واسعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حسب ما رصدت “وطن” على صفحته.. وجاءت التغريدات على النحو التالي.

 

 

 

 

 

 