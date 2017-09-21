هنأ أفيخاي أدرعي المتحدث الإعلامي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، المسلمين بمناسبة رأس السنة الهجرية المجيدة، لافتاً أن توقيتها تزامن مع عيد رأس السنة العبرية، معتبراً أن هذا يدل على روح التعايش والمحبة بين المسلمين واليهود.

وغرد “أفيخاي” عبر حسابه الشخصي قائلاُ: “تزامن عيد رأس السّنة العبرية مع رأس السنة الهجرية يدل على روح التّعايش والمحبة التي علينا الحفاظ عليها بين الشعبين، سنة مباركة وطيبة”.

هذه رسالة من الله تعالى يدعونا بها إلى ابتداء عامنا الجديد معًا لنحظى بالعيش الرغيد بسلام وأمان جنبًا إلى جنب..

كل عام والجميع بألف خير! pic.twitter.com/VcYK4Nml2m — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 21, 2017

وأضاف: “هذه رسالة من الله تعالى يدعونا بها إلى ابتداء عامنا الجديد معًا لنحظى بالعيش الرغيد بسلام وأمان جنبًا إلى جنب.. كل عام والجميع بألف خير!”.

وأثارت تغريدة افيخاي ردود فعل واسعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حسب ما رصدت “وطن” على صفحته.. وجاءت التغريدات على النحو التالي.

يخرب بيتك ليه انتوا بتعرفوا الله يا مجرمين تفووووو — شهرذاد 🇱🇧 ✌ (@antonella_aoun) September 21, 2017

اي سلام والفلسطيني بلا مدارس ولاكهرباء و المستوطنين وينتهكون مقدساتهم اتضحكون على عقول الناس انتم اخر من يتكلم عن السلام — 🌿اسراء الموصلية 🌿 (@Aljzaeria) September 21, 2017

سنه هجريه سعيده علينا وسوده عليكم قول آمين😆 — مقاتله من اجل مصر (@Egypt_Memo13333) September 21, 2017

افيخاي دايم تحرجنا بطيبة أخلاقك 😚 — MAHA (@MAHAMUR11) September 21, 2017

انت رامي نفسك علينا اوي ليه كده.. هو انت فاكر المسلمين كلهم بلحة

ما تستهدي بالله كده يا افيخاي — إمبراطورية راء(wael) (@w123835) September 21, 2017

كل عام وانت بألف خير يسلم احساسك المرهف ! هههههههه لا والله هالمره صدق مو مناكفه ! ينعاد علينا وعليكم بالأمن والأمان والسلام الدائم — خولة مزهر الياسري (@SPPKANUsoDmHeTd) September 21, 2017