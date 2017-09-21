في واقعة تعكس الحال الذي وصل له الدعاة السعوديين من مستوى لا يطاق من النفاق، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لداعية سعودي يعتبر التقاط صورة مع ظل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “نعمة”.

ووفقا للفيديو الذي رصدته وطن”، فقد ظهر أحد الدعاة خلال مشاركته لشباب يشاركون في برنامج تذيعه قناة “بداية” المثيرة للجدل، حيث توجه له أحد الشباب قائلا: ” أنا في رجال صار لي فترة أحاول أتصور معاه بقالي فترة وما أنا قادر”، ليضيف: “هو الامير محمد بن سلمان”، طالبا وساطة الشيخ في أن يحقق امنيته.

من جانبه رد الشيخ قائلا: “والنعم..هذه يا طويل العمر ما هي غاية مناك أنت لوحدك، هذه غاية كل مواطن سعودي وكل غيور وكل محب ودنا ما نتصور معاه..بس نتصور مع ظله عسى الله يديم عزه”.