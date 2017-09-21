تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لمواطنين سعوديين يحتفلون باليوم الوطن على طريقتهم الخاصة، مهاجمين الملك سلمان ونجله ولي العهد محمد بن سلمان وعموم آل سعود.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد ظهر أحد الشباب وهو يقود سيارته وينفذ ما طرحه المعارض غانم الدوسري بضرب ” منبه السيارة” قائلا: “اللهم العن الملك سلمان والعن والديه والعن ولده الدب الداشر”، مهاجما هيئة الترفيه التي أنشأها “ابن سلمان” واصفا إياها بـ”هيئة الترقيص”.

كما أظهر الفيديو شابة سعودي حاملة في يدها صورة للملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان قائلا: “هذا احتفالي باليوم الوطني، قبل أن تبصق عليها قائلة:” اتفوه عليك وعلى وجهك”، في حين ظهر آخر يدوس على علم السعودية بقدميه.

واحتفل آخر باليوم الوطني معبرا عن معارضته لـ”آل سعود” من خلال وضع ورقة في أرضية الحمام كتب عليها ” اليوم الوكني..آل سعود وعبيدهم” قبل أن يفتح عليها الماء الذي صبغه باللون الاخضر لصرفها.

كما أظهر الفيديو العديد من الشباب وهم ينفذون مبادرة “الدوسري” من خلا ل إطلاق منبه سياراتهم هاتفين:”دب داشر دب داشر”.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 21أيلول/ سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية.