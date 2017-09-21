تداول ناشطون عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو يكشف قيام دول الحصار باستئجار شاحنات محملة بشاشات عملاقة ووضعها أمام مبنى الأمم المتحدة بنيويورك للترويج بمزاعم دعم قطر للإرهاب.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” وفي مشهد مخزٍ، فقد اعتمدت الحملة الدعائية ضد قطر على دعمها لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

حلف الفجار مأجر سيارات بيندد بقطر و دعمها لحركة حماس

قريبا سيارات تجوب الشوارع تابعه لدول الحصار تندد بصلاة المسلمين في المساجد pic.twitter.com/nLvvriW9DO — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

وبحسب الفيديو، فقد اعتمدت دول الحصار في حملتها الإعلامية على مشاركة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في حفل خريجي الجامعة الإسلامية في غزة التي زارها عام 2013.

ومن السخافات التي اعتمدها الفيديو هو إعلان الشيخ حمد بن خليفة عن استعداده لإرسال السلاح لقوات المعارضة السورية والتي كانت حتى امس القريب تتلقى السلاح من المملكة العربية السعودية ذاتها.

من جانبهم، سخر المغردون من هذه الحملة مؤكدين بأنها نوع من الإفلاس السياسي، والانحطاط الأخلاقي الذي لا يقوم به إلا فاجر.

للأسف هذا الانحطاط الأخلاقي هذا دليل إفلاسهم

ودليل على أن من يقود بلادهم وإعلامهم مجرد صبية. — Zyad Ben Khalif (@zyad_khalif) September 21, 2017

قمة الفجر في الخصومه حسبنا الله ونعم الوكيل — Amal (@Amal____Ahmed) September 21, 2017

سلم منهم الصهاينه الذين يقتلون اشقائهم حماس ولم تسلم حماس وسلم منهم قاتل اطفال سورياومصر والعراق ولم تسلم قطر التي وقفت معهم ضد قاتلهم عبيد — ابو عبدالله العرندس (@AbuZaen77) September 21, 2017

شغل نسوان شوارع — Ahmed Atalla (@avou_cato) September 20, 2017

افلس السفهاء

واظهرو الدنيه

ولا يعلموا ان الله ناصر المظلومين — 🕌عزتنا أسلامنا🕌 (@LHwUexUuqfcPpZl) September 20, 2017