تداول ناشطون عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو يكشف قيام باستئجار شاحنات محملة بشاشات عملاقة ووضعها أمام مبنى بنيويورك للترويج بمزاعم دعم للإرهاب.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” وفي مشهد مخزٍ، فقد اعتمدت الحملة الدعائية ضد قطر على دعمها لحركة المقاومة الإسلامية .

 

وبحسب الفيديو، فقد اعتمدت دول الحصار في حملتها الإعلامية على مشاركة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في حفل خريجي الجامعة الإسلامية في غزة التي زارها عام 2013.

 

ومن السخافات التي اعتمدها الفيديو هو إعلان الشيخ حمد بن خليفة عن استعداده لإرسال السلاح لقوات المعارضة السورية والتي كانت حتى امس القريب تتلقى السلاح من المملكة العربية ذاتها.

 

من جانبهم، سخر المغردون من هذه الحملة مؤكدين بأنها نوع من الإفلاس السياسي، والانحطاط الأخلاقي الذي لا يقوم به إلا فاجر.

 

 

 

 