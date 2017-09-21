أكد حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، بأن السلطات السعودية اعتقلت عبد الله الحارثي الضابط السابق في المخابرات والمستشار الحالي لأمير مكة خالد الفيصل.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اعتقال عبدالله الحارثي (مستشار خالد الفيصل) وضابط المخابرات السابق وزوج (ذيل) عادلة بنت عبدالله. وهذا تأكيد أن في الاعتقالات تصفية للحسابات”.

اعتقال عبدالله الحارثي (مستشار خالد الفيصل) وضابط المخابرات السابق وزوج (ذيل) عادلة بنت عبدالله.

وهذا تأكيد أن في الاعتقالات تصفية للحسابات. — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 21, 2017

وكان الأمير خالد الفيصل قد أصدر قرارا في نيسان/أبريل من العام الماضي يقضي بتعيين عبد الله الحارثي مستشارا ومشرفا عاما على مكتبه بالمرتبة الخامسة عشرة.

وجاء هذا الاعتقال في وقت شنت فيه السلطات السعودية حملة قمع غير مسبوقة طالت العديد من الدعاة والشيوخ والمفكرين تجاوز عددهم 30 شخصا وعلى رأسهم (سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري وعصام الزامل)، في وقت أكد فيه مراقبون بأن الحملة مستمرة وستطال آخرين بهدف الخلاص من أي معارضة ممكنة لتهيئة الحكم للملك الجديد القادم محمد بن سلمان.