أكدت صحيفة “التايمز” البريطانية أن المملكة العربية السعودية وحلفاءها من دول الحصار كانوا على وشك شن هجوم عسكري على قطر لولا تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنعهم من هذا العمل.

وقالت الصحيفة في مقال للكاتب “بيل ترو” بعنوان:” السعودية كانت على وشك شن حرب على قطر إن ترامب تدخل وسط مخاوف أن تتفاقم الأزمة، التي بدأت عندما قطعت أربع دول هي السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها بقطر متهمين إياها بدعم الإرهاب والتطرف، إلى حرب إقليمية.

وأضاف “ترو” انه وفقا لبلومبرغ، فإن ترامب تدخل بعدما فرضت الدول الأربع حصارا على قطر. وكانت الدول الأربع قد أغلقت المجال الجوي وطرق الملاحة وطردت رعايا قطر، في أكبر أزمة دبلوماسية في الخليج منذ عقود.

وأوضح “ترو” أن السعودية والإمارات كانتا تفكران في شن هجوم عسكري ضد قطر، حسبما قال مصدران لبلومبرغ، ولكن ترامب تدخل للحيلولة دون ذلك، قائلا إن الهجوم سيؤدي إلى أزمة ستكون المنتفعة منها إيران.

ولفت “ترو” إلى أن الحصار المفروض على قطر أدى بالدوحة للاستعانة بتركيا وإيران وعمان لتوفير المواد الغذائية ومسارات الطيران الضرورية.

ووجه الكاتب اللوم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودوره في اشعال الازمة عندما قال في أحد خطاباته في يونيو/حزيران إن قطر “ممول على مستوى كبير” للإرهاب.

ونقل ترو عن “بلومبرغ” قول مسؤولين إن “ترامب” أجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية لجميع الأطراف، قائلا إن الأزمة ستشتت انتباه حلفاء واشنطن وهي تحاول تشكيل جبهة موحدة ضد إيران.