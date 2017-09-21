شنت الأكاديمية الأردنية الدكتورة فاطمة الوحش، هجوما غير مسبوق على حكام المملكة العربية ناعتة إياهم بـ”أحفاد مسيلمة الكذاب” الذين يستمرون بالإنفاق على “عهر” الرئيس الامريكي دونالد “أبو إيفانكا”، مشيرة إلى أن نهايتهم تلوح في الأفق.

 

وقالت “الوحش” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الان من ممتلكات ” الدولة الايرانية الفارسية” فقد عادوا احفاد كسرى للثأر وقتلوا فينا خالد بن الوليد ورجاله واحفاده وكل من يحمل كرامة 1″.

 

وأضافت في تغريدة اخرى: ” سقوط #العراق أغرقنا في بحر لجي متلاطم سيبقى يخرج الزبد من الغثاء المتراكم الذي يظهر سوءتنا ويبين قبحنا وغدرنا فهو كاشفة الامة ومنه البداية 2″.

 

وأردفت قائلة: ” وان علو بني اسرائيل بأدواتها واهم ادواتها و”اركوزاتها” بالمنطقة،،وبقياس لحجم القتل والدمار وبالنتيجة فمن المستفيد الم تكن الصهيونية 3″.

 

واختتمت “الوحش” تدويناتها مبشرة بقرب نهايتهم وعودتهم للصحراء من جديد قائلة: ” احفاد مسيلمة الكذاب يستمروا بخلافاتهم وينفقوا ع عهر ابو فالنهايات تلوح بالافق والدمار قادم وستعودون لقوافل الصحراء تتلمسون شربة ماء4″.

 

وكان حساب الامير السعودي المنشق  “”  الشهير بتويتر، قد فجر مفاجأة جديدة أمس الأربعاء من العيار الثقيل حول المبلغ الحقيقي الذي دفعه السعودي للرئيس الامريكي لضمان وصوله للعرش.

 

وقال في تدوينة له رصدتها “وطن”:” ”الشعب الأمريكي يجهل أن ترامب استلم من #الدب_الداشر تريليون ومائتين وخمسين مليار ، وطلب ترامب من محمد ابن سلمان الإعلان عن 450 مليار فقط والباقي رشوة خاصة بحكم أن ترامب رئيس للولايات المتحدة”.