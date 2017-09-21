شنت الأكاديمية الأردنية الدكتورة فاطمة الوحش، هجوما غير مسبوق على حكام المملكة العربية السعودية ناعتة إياهم بـ”أحفاد مسيلمة الكذاب” الذين يستمرون بالإنفاق على “عهر” الرئيس الامريكي دونالد ترامب “أبو إيفانكا”، مشيرة إلى أن نهايتهم تلوح في الأفق.

وقالت “الوحش” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” العراق الان من ممتلكات ” الدولة الايرانية الفارسية” فقد عادوا احفاد كسرى للثأر وقتلوا فينا خالد بن الوليد ورجاله واحفاده وكل من يحمل كرامة 1″.

العراق الان من ممتلكات " الدولة الايرانية الفارسية" فقد عادوا احفاد كسرى للثأر وقتلوا فينا خالد بن الوليد ورجاله واحفاده وكل من يحمل كرامة 1 — الدكتورة فاطمة الوحش (@fatimaalwahsh) September 20, 2017

وأضافت في تغريدة اخرى: ” سقوط #العراق أغرقنا في بحر لجي متلاطم سيبقى يخرج الزبد من الغثاء المتراكم الذي يظهر سوءتنا ويبين قبحنا وغدرنا فهو كاشفة الامة ومنه البداية 2″.

سقوط #العراق أغرقنا في بحر لجي متلاطم سيبقى يخرج الزبد من الغثاء المتراكم الذي يظهر سوءتنا ويبين قبحنا وغدرنا فهو كاشفة الامة ومنه البداية 2 — الدكتورة فاطمة الوحش (@fatimaalwahsh) September 20, 2017

وأردفت قائلة: ” وان علو بني اسرائيل بأدواتها واهم ادواتها الشيعة و”اركوزاتها” بالمنطقة،،وبقياس لحجم القتل والدمار وبالنتيجة فمن المستفيد الم تكن الصهيونية 3″.

وان علو بني اسرائيل بأدواتها واهم ادواتها الشيعة واركوزاتها بالمنطقة،،وبقياس لحجم القتل والدمار وبالنتيجة فمن المستفيد الم تكن الصهيونية 3 — الدكتورة فاطمة الوحش (@fatimaalwahsh) September 20, 2017

واختتمت “الوحش” تدويناتها مبشرة حكام السعودية بقرب نهايتهم وعودتهم للصحراء من جديد قائلة: ” احفاد مسيلمة الكذاب يستمروا بخلافاتهم وينفقوا ع عهر ابو ايفانكا فالنهايات تلوح بالافق والدمار قادم وستعودون لقوافل الصحراء تتلمسون شربة ماء4″.

احفاد مسيلمة الكذاب يستمروا بخلافاتهم وينفقوا ع عهر ابو ايفانكا فالنهايات تلوح بالافق والدمار قادم وستعودون لقوافل الصحراء تتلمسون شربة ماء4 — الدكتورة فاطمة الوحش (@fatimaalwahsh) September 20, 2017

وكان حساب الامير السعودي المنشق “فارس بن سعود” الشهير بتويتر، قد فجر مفاجأة جديدة أمس الأربعاء من العيار الثقيل حول المبلغ الحقيقي الذي دفعه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للرئيس الامريكي لضمان وصوله للعرش.

وقال في تدوينة له رصدتها “وطن”:” ”الشعب الأمريكي يجهل أن ترامب استلم من #الدب_الداشر تريليون ومائتين وخمسين مليار دولار، وطلب ترامب من محمد ابن سلمان الإعلان عن 450 مليار فقط والباقي رشوة خاصة بحكم أن ترامب رئيس للولايات المتحدة”.