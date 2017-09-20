قال المغرد الشهير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, “كشكول” إن أكثر ما يزعج ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان هو الشعر، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتسامح مع بيت شعر واحد ضده.

ودون “كشكول” عبر صفحته بـ”تويتر” وفقا لما رصده (وطن) ما نصه:”أكثر شيء يزعج بن سعود هو الشعر لأنه يبقى ولا يمكن أن يتسامح مع بيت شعر ضده. السيل سجن خمس مرات بسبب قصائده. ولقصيدة عريبيا حكم بـ ١٧سنة.”

أكثر شيء يزعج بن سعود هو الشعر لأنه يبقى ولا يمكن أن يتسامح مع بيت شعر ضده.

السيل سجن خمس مرات بسبب قصائده.

ولقصيدة عريبيا حكم بـ ١٧سنة. — كشكول (@coluche_ar) September 20, 2017

وذكر “كشكول” متابعيه في تغريدة أخرى بقصيدة للشاعر خالد الردادي المعتقل بسجون آل سعود:”هلا هلا ماهي على غصن من عود .. من وين ماهب الهوى مال وده .. هلا هلا معها على قصدي شهود .. ثوار نجد وثورة أحرار جدة خالد الردادي فك الله أسره.”

هلا هلا ماهي على غصن من عود

من وين ماهب الهوى مال وده

هلا هلا معها على قصدي شهود

ثوار نجد وثورة أحرار جدة خالد الردادي فك الله أسره. — كشكول (@coluche_ar) September 20, 2017

وتابع”من قصيدة ألقاها خالد على قناة الإصلاح عام ٢٠٠٤، في مدح الدكتور سعد الفقيه وللتحريض على ثورة ضد نظام بن سلول. خالد وقتها كان في المدينة.”

من قصيدة ألقاها خالد على قناة الإصلاح عام ٢٠٠٤، في مدح الدكتور سعد الفقيه وللتحريض على ثورة ضد نظام بن سلول.

خالد وقتها كان في المدينة. — كشكول (@coluche_ar) September 20, 2017

وأكمل “ومشاركات الشعراء صراحةً بأسماءهم أو ألقابهم المعروفة في هجاء بن سلول والتحريض عليه كانت ضمن برنامج القناة اليومي. أخو سعد، السيل ، الحريري..”

ومشاركات الشعراء صراحةً بأسماءهم أو ألقابهم المعروفة في هجاء بن سلول والتحريض عليه كانت ضمن برنامج القناة اليومي.

أخو سعد، السيل ، الحريري.. — كشكول (@coluche_ar) September 20, 2017

وتعطش ابن سلمان للكرسي جعله يتخذ قرارات كارثية، ويشن حملة اعتقالات مجنونة ضد جميع معارضيه وذلك بعدما ارتمى في أحضان محمد ابن زايد، الذي يرى محللون بأنه سيدفع في النهاية بابن سلمان إلى الهاوية.