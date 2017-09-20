أكد السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة ناصر الدويلة أن إسرائيل ستشن هجوما عسكريا على إيران خلال الستة أشهر القادمة، مشيرا في الوقت نفسه بأن هذا الهجوم سيرافقه “عمل” توجهه دول الحصار ضد قطر.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”سيعقد اجتماع في قاعة مجلس الوصاية في الامم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لإزالة الأسلحة النووية في يوم ٢٦ سبتمبر تنتهي الاجتماعات يوم ٢٨/ ٩”.

سيعقد اجتماع في قاعة مجلس الوصاية في الامم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لازالة الاسلحه النوويه في يوم ٢٦ سبتمبر

تنتهي الاجتماعات يوم ٢٨/ ٩ — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 20, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “اذا انتهت اجتماعات الجمعية العامه للامم المتحدة و المناسبات المرادفه لها في يوم ٢٨ سبتمر الجاري فانني اعتقد ببداية العد التنازلي لقصف ايران”.

اذا انتهت اجتماعات الجمعية العامه للامم المتحدة و المناسبات المرادفه لها في يوم ٢٨ سبتمر الجاري فانني اعتقد ببداية العد التنازلي لقصف ايران — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 20, 2017

وأشار “الدويلة” إلى انه “امس اعلن ترامب ان الاتفاق النووي مع ايران معيب وانه لن يسمح لايران انتاج سلاحا نوويا و بين نتنياهو ان اسرائيل والدول العربيه تقف ضد ايران”.

امس اعلن ترامب ان الاتفاق النووي مع ايران معيب وانه لن يسمح لايران انتاج سلاحا نوويا و بين نتنياهو ان اسرائيل والدول العربيه تقف ضد ايران — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 20, 2017

وأكد أنه “من خلال تلك الخيوط نستطيع ان نفهم تركيز ترامب و دول الحصار على ضرورة التصدي لايران و الظروف الدولية اصبحت اكثر ملائمه لعمل اسرائيلي ضدها”.

من خلال تلك الخيوط نستطيع ان نفهم تركيز ترامب و دول الحصار على ضرورة التصدي لايران و الظروف الدولية اصبحت اكثر ملائمه لعمل اسرائيلي ضدها — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 20, 2017

وتابع “الدويلة” تحليله حول موعد توجيه الضربة العسكرية لإيران قائلا: “ستكون هذه الاوقات مناسبه لعمل عسكري ضد ايران : ١. شهر اكتوبر ٢. شهر نوفمبر ٣. شهر فبراير ٤. سيتزامن ضرب ايران مع عمل توجهه دول الحصار ضد قطر”.

ستكون هذه الاوقات مناسبه لعمل عسكري ضد ايران :

١. شهر اكتوبر

٢. شهر نوفمبر

٣. شهر فبراير

٤. سيتزامن ضرب ايران مع عمل توجهه دول الحصار ضد قطر — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 20, 2017

واوضح أنه “قد تستغل دول الحصار التي اعلنت تنسيقها مع امريكا و اعلن نتنياهو تنسيقه معهم و تبادل بعضهم الزيارات بهذا الشأن ربكة ضرب ايران لعمل ضد قطر”.

قد تستغل دول الحصار التي اعلنت تنسيقها مع امريكا و اعلن نتنياهو تنسيقه معهم و تبادل بعضهم الزيارات بهذا الشأن ربكة ضرب ايران لعمل ضد قطر — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 20, 2017

وأكد على أن “قطر اليوم في اقوى حالاتها واكثر لحمه وطنيه لكن الاسلوب المسيطر على الازمه لا يدرك الحقائق على الارض وانما سيندفع للمغامرة دون اعتبار للمخاطر”.

قطر اليوم في اقوى حالاتها واكثر لحمه وطنيه لكن الاسلوب المسيطر على الازمه لا يدرك الحقائق على الارض وانما سيندفع للمغامرة دون اعتبار للمخاطر — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 20, 2017

واوضح بأن “ان اندلاع صراع مسلح مع ايران سيغلق الاجواء فوق ايران المنفذ الوحيد للطيران القطري كما ان اي تسريب من مفاعل بوشهر سيغلق الملاحه في الخليج”.

ان اندلاع صراع مسلح مع ايران سيغلق الاجواء فوق ايران المنفذ الوحيد للطيران القطري كما ان اي تسريب من مفاعل بوشهر سيغلق الملاحه في الخليج — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 20, 2017

وختم تدويناته قائلا: “اعلنت اسرائيل انها في حالة غزل سياسي مع دول عربيه وان التنسيق بينها وصل لمرحلة غيرمسبوقه وصلى الجنرال عشقي في القدس ورقص صهاينه في البحرين”.

اعلنت اسرائيل انها في حالة غزل سياسي مع دول عربيه وان التنسيق بينها وصل لمرحلة غيرمسبوقه وصلى الجنرال عشقي في القدس ورقص صهاينه في البحرين — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 20, 2017

وكانت صحيفة “بلومبرغ” قد كشفت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر كلا من السعودية والإمارات من التدخل عسكريا في قطر ببداية الأزمة.

وقالت مراسلة “بلومبرغ”في البيت الأبيض جينفر جاكوب نقلا عن مصادر مطلعة على تدخل الرئيس الأميركي في الأزمة الخليجية، “إن السعودية والإمارات بحثـتا سبل الإطاحة بالنظام القطري القائم”.

وحسب هذه المصادر فإن ترامب “قال لمسؤولين سعوديين وإماراتيين إن أي عمل عسكري من شأنه إثارة أزمة في الشرق الأوسط”. وبينت الصحيفة أن ترامب قال لقادة السعودية والإمارات إن أي خطوة عسكرية تؤزم من المشكلة، ولن تعود بالنفع إلا على الإيرانيين فقط.