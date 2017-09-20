سمحت السلطات السعودية للمرة الاولى للنساء بالمشاركة مع اسرهم، بشكل منفصل عن بقية الحضور، في الاحتفال بالعيد الوطني السعودي الذي يقام في ملعب رياضي يومي السبت والاحد القادمين، بحسب ما افادت وكالة الانباء السعودية الرسمية الاربعاء.

وأوضح مصدر في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية “واس” أن الهيئة العامة للترفيه أعلنت عن فتح مدرجات استاد الملك فهد الدولي بالرياض أمام العائلات مجاناً، بعد التنسيق مع هيئة الرياضة، لحضور ومشاهدة فعالية + ملحمة وطن+ التي تنظمها الهيئة ضمن روزنامة فعالياتها لليوم الوطني السابع والثمانين ، يومي السبت و الأحد المقبلين الموافق 23 و 24 سبتمبر”.

واضافت “وتتسع هذه الفعالية المميزة لنحو 40 ألف شخص، ستقسم بين الأفراد والعائلات بشكل منفصل”.

ولم تكن السلطات تسمح حتى الان للنساء بدخول الملاعب تطبيقا لمبدأ عدم الاختلاط بين الاناث والذكور في الفضاءات العامة، حيث البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من قيادة السيارة.

لكن يبدو أن المملكة بدأت تخفف بعض التضييقات على النساء في اطار “رؤية 2030” للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان.