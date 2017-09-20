سخر الكاتب الصحفي الكويتي، مشعل فهد الغانم من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منتقدا ضحكته اللافتة خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال “الغانم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة “السيسي” المثيرة للجدل مع “نتيناهو”: ” التخابر مع قطر “تسجن بالبلد مدى الحياة” .. تتكعكع مع اليهود “تحكم البلد مدى الحياة” .. • يا مثبت القلوب .! • – مع تحيات مناضل عربي”.

التخابر مع قطر "تسجن بالبلد مدى الحياة" ..

تتكعكع مع اليهود "تحكم البلد مدى الحياة" .. •

يا مثبت القلوب .!

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– مع تحيات مناضل عربي pic.twitter.com/dbZoFYiH3Q — مشعل فهد الغانم (@MeshalAlGhanim) September 19, 2017

أثارت صورة تُظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينفجر ضاحكاً خلال لقائه رئيس وزراء الكيان الإسرائيليبنيامين نتنياهو، وبينهما المترجم، على هامش اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك، استهجان وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد التقى الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فينيويورك، حيث بحثا الموضوع الفلسطيني وقضايا الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الاجتماع عقد في مقر إقامة السيسي في نيويورك وحضره وزير خارجية مصر سامح شكري ورئيس مخابراتها خالد فوزي، وبعض المسؤولين الإسرائيليين.

يذكر أن هذا أول اجتماع علني بين السيسي ونتنياهو، في حين تحدث تقارير عن عقدهما لقاءات سرية أحدها في الأردن بحضور الملك عبد الله الثاني.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن لقاءات سرية عديدة جمعت نتنياهو مع السيسي، وإنهما يحافظان على اتصالات وثيقة بينهما، وأشادت بسعي السيسي الدائم لتحسين العلاقات الأمنية بين إسرائيل ومصر.

وفي مقال بصحيفة إسرائيل اليوم، قال الباحث العسكري شاؤول شاي إن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل يعتبر كنزا إستراتيجيا لكلتا الدولتين، “وفي ظل رئاسة عبد الفتاح السيسي توثقت علاقات القاهرة مع تل أبيب، لاسيما في جانبها الأمني”.

يشار إلى ان هذه الصورة جاءت متزامنة مع تثبيت محكمة النقض المصرية السبت الماضي حكما بالسجن المؤبد على الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية اتهم فيها بالتخابر مع قطر عندما كان في الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبته في 2016 بالسجن 40 عاما في القضية. وقالت مصادر قضائية نقلت عنها وكالة رويترز للأنباء إن محكمة النقض قبلت طعنا أقامه مرسي على الحكم وعدلته إلى السجن المؤبد وهو 25 عاما.