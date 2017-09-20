هاجمت سجينة إماراتية (23 عاماً)، حارسةَ السجن؛ بعد أن أمرتها بارتداء ملابسها والنزول عن كرسي والتوقف عن الرقص، حيث بيّنت وثائق محكمة البداية أن السجينة قامت بإيماءة بذيئة بإصبعها في وجه الحارسة.

واعترفت السجينة بأنها كانت ترقص في الفناء، ولكنها زعمت أنها حصلت على موافقة رئيسة الحرس.

وقالت إن الحارسة أتت وكانت تصرخ في وجهها، فسحبتها من شعرها وركلتها.وفقَ صحيفة “خليج تايمز” الإماراتية الصادرة باللغة الإنكليزية

وأضافت “أشارت زميلتي صاحبة الشكوى لها من وراء واجهة زجاجية للنزول عن الكرسي، ولكن السجينة أشارت لها بإيماءة بذيئة بإصبعها، وعندما دخلت الشرطية إلى الفناء، خلعت السجينة كل ملابسها”.

وتابعت الشاهدة “عندما أمرتها صاحبة الشكوى بالعودة إلى زنزانتها وارتداء ملابسها، بدأت السجينة بتوجيه الإهانات، وعندها طلبت زميلتي منها عدم إهانتها، وبينما كانت تتحدث مع زميلة لها، رأيت السجينة تهاجمها من الخلف وتعض ذراعها اليسرى، قبل أن نبعدها عن الضحية”.

وبيّن تقرير الطب الشرعي إن الكدمات على الذراع اليسرى والساق اليمنى لصاحبة الشكوى يُمكن أن تكون ناجمة عن الضرب باليدين والركل، كما ثبت وجود علامات العض على ذراعها.