تداول ناشطون بتويتر مقطعا مصورا، أظهر عددا كبيرا من الأشخاص الذين تعج بهم أحد السجون التابعة لـ .. بحسب النشطاء الذين استنكروا هذا الوضع الصادم الموجود بالدولة التي تدعي الحريات وحقوق الإنسان.

 

وندد النشطاء الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع عبر صفحاتهم الشخصية، بسياسات آل سعود القمعية.

 

 

وغرد “محمد الشمري”:”اعوذبالله من غضب الله ..ياساااتر يارب لطفك ورحمك اللهم عجل بالفرج للأمة ربنا إنا مسنا الضر”

 

وقال “@rand513533 “:”الله يفرجه عليهم ان الله قريبا  هؤﻻء السجناء”

 

وكذلك دون حساب “الحقيقة”:”الله يلعنهم ويلعن مشايخهم اللي حللو لهم اللعب بخلق الله”

 

بينما أوضح آخرون أن هذا “توقيف خاص بإدارة المرور”، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن هذا الذل والامتهان بحقهم غير مبرر.

 

وقال حساب “@Miss_E3tedal”: “هذا توقيف مرور .. يحجزون بالكثير يوم .. لكن يضل هذا غير مبرر لامتهانهم بهذا الشكل”

 

وذكر حساب “فلسفة مشاعر”:”هذا ليس بسجن بل توقيف وهاذا توقيف المرور قطع اشاره سرعه جنونيه وماشابه”