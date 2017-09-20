تداول ناشطون بتويتر مقطعا مصورا، أظهر عددا كبيرا من الأشخاص الذين تعج بهم أحد السجون التابعة لـ آل سعود.. بحسب النشطاء الذين استنكروا هذا الوضع الصادم الموجود بالدولة التي تدعي الحريات وحقوق الإنسان.

وندد النشطاء الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع عبر صفحاتهم الشخصية، بسياسات آل سعود القمعية.

وغرد “محمد الشمري”:”اعوذبالله من غضب الله ..ياساااتر يارب لطفك ورحمك اللهم عجل بالفرج للأمة ربنا إنا مسنا الضر”

اعوذبالله من غضب الله ..ياساااتر

يارب لطفك ورحمك

اللهم عجل بالفرج للأمة

ربنا إنا مسنا الضر — محمد الشمري (@fo_dfvju7) September 20, 2017

وقال “@rand513533 “:”الله يفرجه عليهم ان الله قريبا هؤﻻء السجناء”

الله يفرجه عليهم ان الله قريبا

هؤﻻء السجناء — يامهدي ثاراتك انهض و (@rand513533) September 20, 2017

وكذلك دون حساب “الحقيقة”:”الله يلعنهم ويلعن مشايخهم اللي حللو لهم اللعب بخلق الله”

الله يلعنهم ويلعن مشايخهم اللي حللو لهم اللعب بخلق الله — الحقيقة (@Vgchh3) September 20, 2017

بينما أوضح آخرون أن هذا “توقيف خاص بإدارة المرور”، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن هذا الذل والامتهان بحقهم غير مبرر.

وقال حساب “@Miss_E3tedal”: “هذا توقيف مرور .. يحجزون بالكثير يوم .. لكن يضل هذا غير مبرر لامتهانهم بهذا الشكل”

هذا توقيف مرور .. يحجزون بالكثير يوم .. لكن يضل هذا غير مبرر لامتهانهم بهذا الشكل — "إعتدال" يكبل التطرف (@Miss_E3tedal) September 20, 2017

وذكر حساب “فلسفة مشاعر”:”هذا ليس بسجن بل توقيف وهاذا توقيف المرور قطع اشاره سرعه جنونيه وماشابه”