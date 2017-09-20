أظهرت مقاطع فيديو لحظات وقوع الزلزال المدمر في المكسيك، وسقوط عدد من المباني الضخمة، بفعل قوته التي بلغت 7.1 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى مقتل أكثر من 240 شخصاً.

ويعرض فيديو لقطة تظهر انشقاق الأرض وابتلاعها المباني المنهارة وتصاعد الدخان بعد سقوط البنايات ومنها ناطحة سحاب، وانتشار الدخان في المكان، مخلفًا حالة من الخوف والهلع للمارة وكل سكان المكسيك.

ولقي 21 طفلًا على الأقل مصرعهم، واعتُبر نحو 20 آخرين في عداد المفقودين، عند انهيار مدرسة في مكسيكو جراء الزلزال، حسبما أعلنت الحكومة المكسيكية.