سخرت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس من قادة دول (السعودية والإمارات والبحرين)، مستنكرة في الوقت نفسه حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الإسرائيليين خلال خطابه الذي ألقاه على هامش اعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيدة بالوقت نفسه بخطاب أمير قطر الذي شدد على ضرورة عودة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة.

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” واحد خاطب الإسرائيليين مبديا حرصه عليهم!فيما الآخر خاطب العالم مطالبا بحق الفلسطينيين! والثلاثة الآخرون كانوا “فستق فاضي”#شتّان_بين_المجد_والهوان”.

وكان “السيسي” قد وجه كلمته أمام أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلمة إلى الشعب الإسرائيلي قائلا: “لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ 40 سنة ويمكن أن نكرر تلك التجربة الرائعة، وأن يكون جنب أمن المواطن الإسرائيلي جنبًا إلى جنب مع الفلسطيني”.

وأضاف السيسي، في كلمته أنه “يجب عليكم الوقوف خلف قياداتكم السياسية ولا تتردوا ونحن معكم جميعًا من أجل إنجاح تجربة السلام”، مؤكدا “حريصون على أمن المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع الفلسطيني. وأناشد الرأي العام الإسرائيلي الوقوف خلف قياداته السياسية”.

وطالب الدول العربية بمساندة خطوة السلام بين إسرائيل وفلسطين، وأن تدعم دول العالم تلك الخطوة، موجهًا دعوة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن يدعم خطوة السلام لأنها ستغير منطقة الشرق الأوسط كلها.

جاء ذلك في وقت أكد فيه أمير قطر الشيخ تميم بن مد آل ثاني في خطابه على ان “إسرائيل لا تزال تقف حائلا أمام تحقيق السلام الدائم والعادل” مشددا على ضرورة عودة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، مناشدا الفلسطينيين اتمام المصالحة وتوحيد المواقف.