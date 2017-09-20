كشف المعارض السعودي المعروف غانم الدوسري، تفاصيل اختفاء الامير عبدالعزيز بن فهد نجل الملك السعودي الراحل الملك الأسبق فهد بن عبد العزيز، وسبب احتجازه من قِبَل أمن وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونقل “الدوسري” عن “مصدرٍ موثوق” قوله إنّ تهديداتٍ وصلت الأمير عبد العزيز، بعد هجومه على وليّ عهد ابو ظبي محمد بن زايد، وسفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، في سلسلة تغريداتٍ نشرها على حسابه في “تويتر”، اواخر شهر يوليو الماضي.

وحسبما ذكر “الدوسري” نقلاً عن المصدر فقد “وصلت تهديدات بعدها لعزوز -عبد العزيز بن فهد- بان بن زايد بيعلمة الادب! كان وقتها عزوز في يخته في جزيرة ايبيزا الاسبانية ومعه حوالي ٨٠ مرافق”.

وصلت تهديدات بعدها لعزوز بان بن زايد بيعلمة الادب!

كان وقتها عزوز في يخته في جزيرة ايبيزا الاسبانية ومعه حوالي ٨٠ مرافق — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

واوضح أن الأمير عبد العزيز اخذ طائرة هيلوكبتر و٥ من مرافقية واتجه للملك سلمان في المغرب يوم الثلاثاء ٢٣ اغسطس للسلام عليه والاستفسار عن تهديدات ابن زايد.

اخذ عبدالعزيز طائرة هيلوكبتر و٥ من مرافقية واتجه للملك سلمان في المغرب يوم الثلاثاء ٢٣اغسطس للسلام على الملك والاستفسار عن تهديدات بن زايد — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

وقال إنّ الملك سلمان أعطى “بن فهد” ضمانات بأنه في امان بل وعزمه للنزول معه في قصر الصفاء عندما يأتي للحج.

قام الملك سلمان بإعطاء عبدالعزيز بن فهد ضمانات بانه في امان بل وعزمة للنزول معه في قصر الصفاء عندما ياتي للحج — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

وأشارَ إلى أنّ زيارة الأمير “عبد العزيز” للملك سلمان لم تستغرق سوى ساعات، وبعدها عاد الى يخته واخذ حوالي ٣٠ من مرافقيه واتجه للسعودية يوم ٣٠ اغسطس تاركا اليخت.

لم تستغرق زيارة عزوز للملك سوى ساعات وبعدها عاد الى يخته واخذ حوالي ٣٠ من مرافقية واتجه للسعودية في يوم ٣٠ اغسطس تاركا اليخت وبقية الخويا — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

ويتابع الدوسري كاشفاً ما جرى مع الأمير عبد العزيز بن فهد، فيقول: “نشر عبدالعزيز صور له مع الملك في قصر الصفا وكان يعتقد انه في أمان وان كلمة الملك هي القول الفصل !”.

نشر عبدالعزيز صور له مع الملك في قصر الصفا وكان يعتقد انه في أمان وان كلمة الملك هي القول الفصل ! pic.twitter.com/kFrmYF5pb5 — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

وبعد انتهاء الحج ذهب الأمير عبد العزيز لقصره في جدة المجاور لدوار الكرة الارضية وكان يستعد للعودة الى يخته في ايبيزا.لكن توجيهاتٍ أصدرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسرعة التعامل مع الأمير عبد العزيز “ليكون عبرة لغيره من ال سعود”.

لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن

اتت توجيهات من MBZ الى الدب الداشر بسرعة التعامل مع عزوزكي يكون عبره لغيره من ال سعود pic.twitter.com/WC7I4JIo2p — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

ويردف “الدوسري” قائلاً إن “الدب الداشر نفّذ الامر وارسل قوة من الحرس التابع له عددهم ٢٥ دخل ٢ منهم على عزوز -عبد العزيز بن فهد – في غرفة نومة وكانوا يحملون امر قبض علية من الديوان”.

وبالفعل نفذ الدب الداشر الامر وارسل قوة من الحرس التبع له عددهم ٢٥ دخل ٢ منهم على عزوز في غرفة نومة وكانوا يحملون امر قبض علية من الديوان — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

ويوضح ان الأمير عبد العزيز حاول ان يتبعهم بسيارته، إلا أن القوة اقتادته الى جزيرة في البحر مقابلة “ذهبان” -قرية عتيقة تقع على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية- وكان هذا في يوم ١٤ ذو الحجة الى الان.

حاول عزوز ان يتبعهم بسيارتة قالوا معصي 😂 اركب معنا وقتادوة الى جزيرة في البحر مقابلة ذهبان 👇

وكان هذا في يوم ١٤ ذو الحجة الى الان pic.twitter.com/ShTOwyCTBM — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

وقال الدوسري بحسب المصدر الموثوق الذي نقل له التفاصيل إن جميع الحرس المكلفين بحراسة الامير عبد العزيز بن فهد لا يوجد بينهم واحد يتكلم اللغة العربية وجميعهم اجانب، لافتاً إلى أنه تم سحب هاتفه منه ومُنِعَ من الاتصال بأي شخض، حتى امه لم تنجح في الوصول إليه.

جميع الحرس المكلفين بحراسة عزوز مافيهم واحد يتكلم عربي كلهم اجانب وتم سحب جوالة منه وممنوع من الاتصال بأي بشر,حتى امة لم تنجح في الوصول له — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

ويؤكد ذاتُ المصدر ان الأمير عبد العزيز بن فهد يعاني من عدة امراض اهمها الأعصاب والمرئ، وممنوع من الادوية، وحالتة الصحية حرجة جدا وبدأ يتحدّث مع نفسه!.

اكد لي المصدر ان عزوز فيه امراض عديدة اهمها العصب والمرئ وممنوع من الادوية وحالتة الصحية حرجة جدا وبدأ يكلم نفسه!#عبدالعزيز_بن_فهد_في_خطر — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

وفيما يتعلّق بالطاقم الموجود على متن اليخت الخاص بالأيمر عبد العزيز بن فهد، يقول المصدر إن “ابن سلمان” أرسل لهم طائرة خاصة يوم الـعاشر من سبتمبر واعادتهم للمملكة.

اما الطاقم الموجود في اليخت ينتظر عودة عزوز فأرسل لهم الدب الداشر طائرة خاصة يوم ١٠ سبتمبر واعادتهم للمهلكة #عبدالعزيز_بن_فهد_في_خطر — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

ولفت إلى أنّ الشاعر “ضيدان بن قضعان” كان يرافق الأمير “عبد العزيز” وتم التحقيق معه لمدة ٥ ساعات حول ما اذا كان هو من كتب القصيدة التي نشرها الأمير على حسابه في “تويتر” وأهانَ فيها ولي عهد ابو ظبي ووصفه بالشيطان.

الطريف ان الشاعر ضيدان بن قضعان كان مرافق مع عبدالعزيز وتم التحقيق معه لمدة ٥ ساعات حول ما اذا كان هو من كتب القصيدة لعزوز😂 pic.twitter.com/pB5v3qhb91 — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

وختم “الدوسري” بالقول إن اما والدة الامير عبد العزيز بن فهد حاولت الاتصال بالملك سلمان وابنه ولي العهد، لكنهم يصرفونها، وحالتها الصحية متدهورة خوفا على ابنها.

اما الجوهرة ام عزوز فيؤكد المصدر انها حاولت الاتصال بالملك او الدب الداشر لكن يصرفونها وحالتها الصحية متدهورة خوفا على ابنها — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

جديرٌ بالذكر أن الأمير السعوديّ شنّ هجوماً عنيفاً على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ناعتا إياه بـ”الإبليس الحاقد الذي أغوى المسلمين”.

وقال “ابن فهد” في تغريدةٍ له عبر حسابه بـ“تويتر”: ”ردا على ناشط إماراتي حاول المساواة بين محمد بن زايد والملك سلمان مصورا الإمارات بحامي حمى السعودية: “لاتحط صورتك جنب سلمان.سلمان ولد عبدالعزيزالفيصلي الخسيس مثلك مايقرب كحيلان.ماتاصل نعلته ياالسرسري وجهك أسود,وجه شيطان.خاين دين في جهنم ترتمي”.

وفي رد مباشر على تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة الذي اعتبر أن الهدف الأساسي لـ(السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من حصار قطر هو التحول لدولة “علمانية مستقرة” في إشارة تدل على سعي المملكة للتحول نحو المنهج الليبرالي، دعا الأمير عبد العزيز بن فهد نجل الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود إلى محاربة العلمانية والليبرالية بالنصح والبيان ومن ثم السنان أي بالرماح.