كشف المعارض السعودي المعروف غانم الدوسري، تفاصيل اختفاء نجل الملك السعودي الراحل الملك الأسبق فهد بن عبد العزيز، وسبب احتجازه من قِبَل أمن وليّ العهد السعودي .

 

ونقل “الدوسري” عن “مصدرٍ موثوق” قوله إنّ تهديداتٍ وصلت الأمير عبد العزيز، بعد هجومه على وليّ عهد ابو ظبي ، وسفير في واشنطن يوسف العتيبة، في سلسلة تغريداتٍ نشرها على حسابه في “تويتر”، اواخر شهر يوليو الماضي.

 

وحسبما ذكر “الدوسري” نقلاً عن المصدر فقد “وصلت تهديدات بعدها لعزوز -عبد العزيز بن فهد-  بان بن زايد بيعلمة الادب! كان وقتها عزوز في يخته في جزيرة ايبيزا الاسبانية ومعه حوالي ٨٠ مرافق”.

واوضح أن الأمير عبد العزيز اخذ طائرة هيلوكبتر و٥ من مرافقية واتجه للملك سلمان في المغرب يوم الثلاثاء ٢٣ اغسطس للسلام عليه والاستفسار عن تهديدات ابن زايد.

وقال إنّ  أعطى “بن فهد” ضمانات بأنه في امان بل وعزمه للنزول معه في قصر الصفاء عندما يأتي للحج.

وأشارَ إلى أنّ زيارة الأمير “عبد العزيز” للملك سلمان لم تستغرق سوى ساعات، وبعدها عاد الى يخته واخذ حوالي ٣٠ من مرافقيه واتجه للسعودية يوم ٣٠ اغسطس تاركا اليخت.

ويتابع الدوسري كاشفاً ما جرى مع الأمير عبد العزيز بن فهد، فيقول: “نشر عبدالعزيز صور له مع الملك في قصر الصفا وكان يعتقد انه في أمان وان كلمة الملك هي القول الفصل !”.

وبعد انتهاء الحج ذهب الأمير عبد العزيز لقصره في جدة المجاور لدوار الكرة الارضية وكان يستعد للعودة الى يخته في ايبيزا.لكن توجيهاتٍ أصدرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسرعة التعامل مع الأمير عبد العزيز “ليكون عبرة لغيره من ال سعود”.

ويردف “الدوسري” قائلاً إن “الدب الداشر نفّذ الامر وارسل قوة من الحرس التابع له عددهم ٢٥ دخل ٢ منهم على عزوز -عبد العزيز بن فهد – في غرفة نومة وكانوا يحملون امر قبض علية من الديوان”.

ويوضح ان الأمير عبد العزيز حاول ان يتبعهم بسيارته، إلا أن القوة اقتادته الى جزيرة في البحر مقابلة “ذهبان” -قرية عتيقة تقع على الساحل الغربي للمملكة العربية - وكان هذا في يوم ١٤ ذو الحجة الى الان.

وقال الدوسري بحسب المصدر الموثوق الذي نقل له التفاصيل إن جميع الحرس المكلفين بحراسة الامير عبد العزيز بن فهد لا يوجد بينهم واحد يتكلم اللغة العربية وجميعهم اجانب، لافتاً إلى أنه تم سحب هاتفه منه ومُنِعَ من الاتصال بأي شخض، حتى امه لم تنجح في الوصول إليه.

ويؤكد ذاتُ المصدر ان الأمير عبد العزيز بن فهد يعاني من عدة امراض اهمها الأعصاب والمرئ، وممنوع من الادوية، وحالتة الصحية حرجة جدا وبدأ يتحدّث مع نفسه!.

وفيما يتعلّق بالطاقم الموجود على متن اليخت الخاص بالأيمر عبد العزيز بن فهد، يقول المصدر إن “ابن سلمان” أرسل لهم طائرة خاصة يوم الـعاشر من سبتمبر واعادتهم للمملكة.

ولفت إلى أنّ الشاعر “ضيدان بن قضعان” كان يرافق الأمير “عبد العزيز” وتم التحقيق معه لمدة ٥ ساعات حول ما اذا كان هو من كتب القصيدة التي نشرها الأمير على حسابه في “تويتر” وأهانَ فيها ولي عهد ابو ظبي ووصفه بالشيطان.

وختم “الدوسري” بالقول إن اما والدة الامير عبد العزيز بن فهد حاولت الاتصال بالملك سلمان وابنه ولي العهد، لكنهم يصرفونها، وحالتها الصحية متدهورة خوفا على ابنها.

جديرٌ بالذكر أن الأمير السعوديّ شنّ هجوماً عنيفاً على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ناعتا إياه بـ”الإبليس الحاقد الذي أغوى المسلمين”.

 

وقال “ابن فهد” في تغريدةٍ له عبر حسابه بـ“تويتر”: ”ردا على إماراتي حاول المساواة بين محمد بن زايد والملك سلمان مصورا الإمارات بحامي حمى السعودية: “لاتحط صورتك جنب سلمان.سلمان ولد عبدالعزيزالفيصلي الخسيس مثلك مايقرب كحيلان.ماتاصل نعلته ياالسرسري وجهك أسود,وجه شيطان.خاين دين في جهنم ترتمي”.

 

وفي رد مباشر على تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة الذي اعتبر أن الهدف الأساسي لـ(السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من حصار قطر هو التحول لدولة “علمانية مستقرة” في إشارة تدل على سعي للتحول نحو المنهج الليبرالي، دعا الأمير عبد العزيز بن فهد نجل الملك الراحل فهد بن عبد العزيز إلى محاربة العلمانية والليبرالية بالنصح والبيان ومن ثم السنان أي بالرماح.

 

 

 

 

 