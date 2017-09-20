أعلن م.عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن الشركة تستعد لتنفيذ مشروع استراتيجي ضخم بمنطقة “خطمة ملاحة” في سلطنة عُمان والتي تضم محجرين عبارة عن جبلين من مادة “الجابرو”.

ويوجد موقع المشروع الاستراتيجي المنتظر بالقرب من ميناء سيجري العمل على تطويره قريبا عبر شراكة قطرية عمانية.

وقال الحمادي في حوار ببرنامج “نبض الاقتصاد” على تلفزيون قطر، حسب ما نقله موقع “لوسيل”، أن هناك 44 شركة تقدمت بالفعل لتنفيذ مشروع ميناء “خطمة ملاحة” منها العديد من الشركات المكونة عبر شراكة قطرية عمانية وينتظر أن تبلغ القدرة التشغيلية للمحجر الجديد نحو 7 ملايين طن سنويا تغطي كافة احتياجات السوق المحلي.

وأعلن الحمادي أنه سيتوجه خلال الأيام المقبلة للسلطنة لتوقيع اتفاقية مع إدارة ميناء صحار لتخصيص رصيف لمادة الجابرو المصدرة الى دولة قطر، بالإضافة الى ارض تخزين خاصة لتلك المادة الاستراتيجية، مشيراً الى أن جانبا كبيرا من أصحاب الكسارات القطرية قاموا بنقل استثمارات من ميناء الفجيرة الى السلطنة، وتحويل الاعتماد عليها من اجل توفير مادة الجابرو.

وأكد أن استراتيجية الشركة ترتكز على تنويع مصادر الاستيراد وهو ما نجحت به الدولة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص خاصة وأن البدائل متوفرة بأسواق عمان والهند وباكستان وإيران وغيرها.

وقال إن المستثمرين القطريين دخلوا في شراكات لبناء 5 كسارات في سلطنة عمان، وقيمة الكسارة الواحدة تقدر بنحو 30 مليون ريال،