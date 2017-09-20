في علامة تميّز للشركة الأولى عالميًا في مجال الطيران، طبّقت الخطوط الجوية القطرية أحدث خدمة عبر إطلاق أسرّة مزدوجة في درجة رجال الأعمال، حيث تتطلع الشركةُ من خلالها لوضع سابقة أمام الشركات المنافسة.



ومن خلال هذه الخدمة، يمكن لكل 4 مسافرين تحويل مقاعدهم إلى منطقة خاصة، ولذلك فإنّ الأسر والأصدقاء والزملاء يستطيعون تناول الطعام معا، والاختلاط والعمل في مجموعة.وفقَ ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

ووصف “جوناثان هاردينغ” نائب رئيس الشركة لرحلات أوروبا الخدمة الجديد المعروفة باسم كبائن “كسويت”، بمنتج الدرجة الأولى في درجة رجال الأعمال.

وقال: “إنها شيء ثوري، ماركة جديدة، منتج تغيير اللعبة التي سنطرحها في أسطول الدرجة الأولى، ليرفع تجربة درجة رجال الأعمال إلى مستوى جديد”.



وتابع: “لدينا أول سرير زوجي في السماء لهؤلاء الناس الذين يسافرون معًا”.

واستطرد:” إذا كنت تسافر وحدك ستجد الخصوصية مع واحد من مقاعدنا، ولكن لدينا مربعات يمكن تكوينها بطريقة مرنة ومريحة جدا”.

من جانبه قال أليكس ماتشيراس الخبير في الملاحة الجوية إن “كسويت” أفضل درجة رجال أعمال في السموات الآن”. وامتدحها بقوله: “سرير مريح جدًا، أثاث وديكور جميل على متن الرحلة”.



يذكر أن خدمة “كسويت” انطلقت في رحلات من مطار “هيثرو” البريطاني وسوف يتم نقلها إلى باريس ونيويورك.

وفازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة “طيران العام” لسنة 2017 من قبل مجموعة تصنيفات النقل الجوي الدولي “سكاي تراكس” في معرض باريس الجوي.



وهذه هي الجائزة الرابعة التي تحرزها القطرية على مدار السنوات العشر الماضية، حيث حازت على الجائزة في 2011 و2012 و2015.

وتوصف الجائزة بأنها بمثابة “جوائز الأوسكار لصناعة الطيران” استنادا إلى الدراسات الاستقصائية التي قام بها ملايين الركاب من شركات الطيران.