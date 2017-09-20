في الوقت الذي يزعم فيه نظام “آل سعود” بأن المملكة تعيش أزمة اقتصادية خانقة قام على إثرها بنزع العديد من البدلات من الموظفين ورفع أسعار الطاقة، داعيا الشعب للتقشف، نشر حساب “عالم الساعات” على “تويتر” صورة للمستشار في الديوان الملكي “تركي آل الشيخ” وهو يرتدي ساعة يبلغ ثمنها ما يقارب أربعة ملايين ريال.

وقال حساب “عالم الساعت” في تدوينة له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” معالي المستشار بالديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للرياضة #تركي_آل_الشيخ يرتدي ريتشارد ميل RM 50-02. سعرها 3,937,000 ريال.”

معالي المستشار بالديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للرياضة #تركي_آل_الشيخ يرتدي ريتشارد ميل RM 50-02.

سعرها 3,937,000 ريال. pic.twitter.com/rOprPlSeix — عالم الساعات (@SaudiWatches) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وجاء ذلك في وقت يتداول فيه ناشطون سعوديون مقاطع فيديو للعديد من المواطنين السعوديين وهم يبحثون عما يسد جوعهم من حاويات القمامة، وأخرى لأناس يعلنون عن بيع كلاهم من اجل الحصول على المال الذي يساعدهم على تربية أبنائهم.

يشار إلى ان تركي آل الشيخ المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان يشغل منصب مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

كما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا بتعيينه رئيسا لهيئة الرياضة.