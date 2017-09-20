قال الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، إن دول الحصار تفاجأت بأن ورقتها الأخيرة التي استخدمتها للضغط على قطر هي “ورقة محروقة”، بعدما اتضح أن الشيخ عبدالله بن علي شخص غير مؤثر ولا أحد يعرفه في قطر.

وأضاف “العذبة” في لقاء له بـ”تلفزيون قطر”:”أرادوا استخدام الشيخ عبدالله بن علي وأغروه بأنه سيكون الحاكم، لكنهم صدموا بأنه شخض غير مؤثر ولا أحد يعرفه في قطر”

وتابع:”والدليل على ذلك أنهم في نهاية الأمر احتاجوا لأن يصدروا بيان باسمه وروج له دليم مستشار ابن سلمان وطريقة التواصل هي إيميل، أول مرة أرى معارضة ليس لها أرقام تليفونات، وليس هناك طريقة اتصال والكل يعرف أن أو كما يشاع أن الشيخ عبدالله يتواجد بلندن وهناك طلاب قطريين كثر ومواطنين قطريين أيضا لماذا لم يلتقي بهم”

شاهد..

دول #حصار_قطر تفاجأت بأن عبدالله بن علي غير مؤثر ولا أحد يعرفه في #قطر، ولهذا روج له المستشار الوزير #دليم بيانا، ولأول مرة أرى معارضة إيميل pic.twitter.com/iVjMuJIhne — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) September 20, 2017

وكانت وسائل إعلام دول الحصار قد احتفت الاثنين الماضي ببيان مصور لـ”سلطان بن سحيم آل ثاني” يؤيد فيه دعوة الشيخ عبد الله علي آل ثاني لاجتماع لأفراد الأسرة لمناقشة الأزمة الخليجية ووضع حد لها، على حد زعمه.

وقال “آل ثاني” في بيانه الذي تلقفته وسائل إعلام دول الحصار زاعما إن الحكومة القطرية “سمحت للدخلاء والحاقدين ببث سمومهم في كل اتجاه حتى وصلنا إلى حافة الكارثة”.

وأضاف: “يحزنني أن يكون الذكر في هذه الأزمة كلها للتنظيمات الإرهابية واحتضانها وانتشار الجماعات الإرهابية بيننا.. وكأن دوحتنا حاضنة لكل المخربين والمفسدين”.

وقال:” أدعم كل دعوة للاجتماع مع جميع أفراد الأسرة الحاكمة والوجهاء والأعيان للتفاعل معها حتى نكون عين واحدة ترعى قطر من غدر الخائنين وتحصنها من كيد الحاقدين”.

وأثار ذلك البيان موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي رافقه إعلان أفراد الاسرة الحاكمة وقطريون البيعة للأمير تميم بن حمد, مؤكدين انه رأس الهرم.

وجدد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر البيعة للأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, بعد إعلانه تأييده دعوة الشيخ عبد الله علي آل ثاني لاجتماع لأفراد الأسرة لمناقشة الأزمة الخليجية ووضع حد لها, مؤكدين رفضهم تجاوز الأمير تميم في تلك الدعوات المشبوهة.