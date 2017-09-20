تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة تظهر فيها القاعة شبه خالية .

ونشرت الناشطة المصرية المصرية “داليا” صورا للقاعة معلقة عليه بالقول: ” لقطات من قاعة الأمم المتحدة أثناء خطبة السيسي تصوير صحفي الأمم المتحدة”.

لقطات من قاعة الأمم المتحدة أثناء خطبة السيسي تصوير صحفي الأمم المتحدة @AhmedFathi_ pic.twitter.com/jrTsqzv524 — Om El Banat (@DaliaNewYork) September 19, 2017

من جانبهم، سخر ناشطو موقع “تويتر” من الصور المنشورة متسائلين أين ذهب الحضور، مستذكرين بعض “القفشات” التي يرددها عادة انصار “السيسي”.

ده لو كلب بلدي في ناس اكتر من كده هتسمعه — خليها تتحرق (@Ism3lawy_) September 19, 2017

،هم كل مرة يعزموه وبعدين يسيبوه ياكل لوحده — تمر (@tamrtamr99) September 20, 2017

هى الأمم راحت فين — mohamed fathi (@mohamedfathi24) September 19, 2017

المتعوس متعوس ولو حطوا على راسه فانوس😬 — Kurman (@Kurman999) September 20, 2017

أصله منيمهم كلهم من المغرب وكده — حسبي الله (@albashmohandes) September 20, 2017

هم الخسرانين، ده الضحك مايتعوضش — Dr. Rajab (@MohammadRajab84) September 20, 2017

ياه يادين النبى كل دى مليونيات كراسى فاضيه تستمع له

ومجموعه من سته أفراد لوفد مصرأو اسراءيل تصفق له بعدان ارتجل وقال انه يهمه امن الاسراءيلى — mostafaelsayed (@mostafa049) September 20, 2017

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد وجه كلمته خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلمة إلى الشعب الإسرائيلي قائلا: “لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ 40 سنة ويمكن أن نكرر تلك التجربة الرائعة، وأن يكون جنب أمن المواطن الإسرائيلي جنبًا إلى جنب مع الفلسطيني”.

وأضاف السيسي، في كلمته أنه “يجب عليكم الوقوف خلف قياداتكم السياسية ولا تتردوا ونحن معكم جميعًا من أجل إنجاح تجربة السلام”، مؤكدا “حريصون على أمن المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع الفلسطيني. وأناشد الرأي العام الإسرائيلي الوقوف خلف قياداته السياسية”.

وطالب الدول العربية بمساندة خطوة السلام بين إسرائيل وفلسطين، وأن تدعم دول العالم تلك الخطوة، موجهًا دعوة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن يدعم خطوة السلام لأنها ستغير منطقة الشرق الأوسط كلها.