تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا للرئيس المصري عبد الفتاح خلال خطابه في للأمم المتحدة تظهر فيها القاعة شبه خالية .

 

ونشرت الناشطة المصرية المصرية “داليا” صورا للقاعة معلقة عليه بالقول: ” لقطات من قاعة أثناء خطبة السيسي تصوير صحفي ”.

 

من جانبهم، سخر ناشطو موقع “تويتر” من الصور المنشورة متسائلين أين ذهب الحضور، مستذكرين بعض “القفشات” التي يرددها عادة انصار “السيسي”.

 

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد وجه كلمته خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلمة إلى الشعب الإسرائيلي قائلا: “لدينا في تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ 40 سنة ويمكن أن نكرر تلك التجربة الرائعة، وأن يكون جنب أمن المواطن الإسرائيلي جنبًا إلى جنب مع الفلسطيني”.

 

وأضاف السيسي، في كلمته أنه “يجب عليكم الوقوف خلف قياداتكم السياسية ولا تتردوا ونحن معكم جميعًا من أجل إنجاح تجربة السلام”، مؤكدا “حريصون على أمن المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع الفلسطيني. وأناشد الرأي العام الإسرائيلي الوقوف خلف قياداته السياسية”.

 

وطالب الدول العربية بمساندة خطوة السلام بين وفلسطين، وأن تدعم دول العالم تلك الخطوة، موجهًا دعوة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن يدعم خطوة السلام لأنها ستغير منطقة الشرق الأوسط كلها.

 