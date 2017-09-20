أكد الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بأن ممارسة الديمقراطية وإطلاق الحريات مع الانفتاح في البلاد العربية ياتي بجماعة الإخوان المسلمين على رأس الحكم، مستنكرا الوصفة التي دمرت دولا كثيرة القائمة على إلغائهم عن طريق القمع.

وقال “خاشقجي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مع الانفتاح والديموقراطية وإطلاق الحريات يأتي الاخوان ، تريد ان تلغيهم لابد أن تقمع وتشك بالجميع ، وصفة دمرت دولا كثيرة “.

مع الانفتاح والديموقراطية وإطلاق الحريات يأتي الاخوان ، تريد ان تلغيهم لابد أن تقمع وتشك بالجميع ، وصفة دمرت دولا كثيرة . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 20, 2017

وفي رده على أحد المغردين، نفى “خاشقجي” أن يكون منتميا لجماعة الإخوان المسلمين قائلا: ” طالما سألت أجيبك : لست منتميا للإخوان المسلمين “.

طالما سألت أجيبك : لست منتميا للإخوان المسلمين . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 20, 2017

كما استنكر “خاشقجي” حالة الشماتة التي تستهدف من تم اعتقالهم من الدعاة والمفكرين في السعودية قائلا: ” عندما اعتقل الحامد ووليد والقحطاني وغيرهم لم يشهر ويشمت بهم ويبكت عليهم ، ما يفعله الان بعض “الزملاء”عيب ولا يتفق مع شيمنا، تستطيع ان تصمت!”.

عندما اعتقل الحامد ووليد والقحطاني وغيرهم لم يشهر ويشمت بهم ويبكت عليهم ، ما يفعله الان بعض "الزملاء"عيب ولا يتفق مع شيمنا، تستطيع ان تصمت! — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 20, 2017

وقدم “خاشقجي” نصيحة للشباب بعدم الانتقاد لأي أمر يحدث في المملكة لما قد يعرضهم للاعتقال داعيا إياهم بالمحافظة على حريتهم بالتزام الصمت قائلا:” بل من حقوقك ان تتنقد ما تشاء ولكن لا انصحك ولا انصح اي شاب بذلك لأنك حينها قد تعرض نفسك للاعتقال او المحاسبة ، حافظ على حريتك ولو بالصمت “.

بل من حقوقك ان تنتنقد ما تشاء ولكن لا انصحك ولا انصح اي شاب بذلك لأنك حينها قد تعرض نفسك للاعتقال او المحاسبة ، حافظ على حريتك ولو بالصمت . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 20, 2017

وكانت السلطات السعودية قد شنت حملة اعتقالات واسعة ضد عدد من الدعاة والكتاب والمفكرين طالت أكثر من 30 شخصا على رأسهم (سلمان العودة وعلي العمري عوض القرني وعصام الزامل).