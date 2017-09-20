في مقطع يكشف أن المملكة العربية السعودية أصبحت مُنفذا لتعليمات أبو ظبي، سخر الداعية الإماراتي (الأردني الأصل) وإمام وخطيب مسجد زايد وسيم يوسف من الدعاة والعلماء والشيوخ الذين أقدمت السلطات السعودية على اعتقالهم خلال الأيام الماضي مؤكدا بأن كل الذين هاجمهم في السجون.

وقال “يوسف ” في رده على أحد المتصلين السعوديين في برنامجه المذاع على قناة أبو ظبي: “اسمع..كل من انتقدتهم عندكم في السجون وهذا يكفيني”.

وردا على المتصل الذي نفى أن يكونوا كلهم، “قال 99% منهم في السجون.. كل من انتقدتهم وتكلمت عليهم وحذرت منهم في السجون”، مضيفا :”أنا اعادي الخونة من الإخوان المسلمين والعملاء الذين هم في السجون الآن”، سائلا المتصل: “أعطني واحد عاديته وهو خارج السجن الحين” ليرد المتصل قائلا: “عبد العزيز الفوزان” ليرد عليه ضاحكا: “انتظر..انتظر..الزمن بيننا”.

وأضاف: “عندما تكلمت عن العودة وهو الان في السجن والهبدان في السجن وكل اللي تكلمت عنهم في السجن هاجمتموني” زاعما أنه “الآن القيادة السعودية تعلم أنهم خانوا البلاد ومتآمرين مع الخارج”.

وختم حلقته مهددا عبد العزيز الفوزان: “انتظر الأيام بيننا”.

الأرعن وسيم

يعترف اليوم أنّ كل من انتقده وتكلم فيه من دعاة ورموز السعودية دخل السجن!

ويقول ؛ الفوزان في الطريق؛

هل عرفتم من يحرّض علينا..؟؟ pic.twitter.com/fXYnbdkpPn — عابرة سبيل ✍ (@abbb3030) September 19, 2017

وكان ولي العهد الجديد محمد بن سلمان قد شن حملة اعتقالات طالت العديد من الدعاة والعلماء والمفكرين طالت أكثر من 33 شخصا وسط توقعات بارتفاع العدد في الايام القادمة.