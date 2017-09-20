قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، إنه سيطلب من السعودية والامارات والبحرين ومصر رفع “الحصار” بصورة عاجلة عن دولة قطر.

وأضاف بيان صادر عن “ألفانو” في اعقاب لقائه مع نظيره الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المُنعقدة في نيويورك “أبلغ الصُباح نيته اغتنام الاجتماعات الأممية الحالية، للطلب مجددا من الدول الأربع رفع الحصار الذي تفرضه على قطر بصورة عاجلة”.

وأكد البيان على أن “هذا الحصار تسبب بمصاعب للآلاف من الأسر”.

وحسب البيان، فإن الوزيرين بحثا “الوضع الخليجي والعلاقات الثنائية”؛ إذ أكد ألفانو للصباح “دعم إيطاليا جهود الوساطة الكويتية في أزمة الخليج”.

وأضاف: “نتوقع من جميع الأطراف، المشارَكة فى حوار شفاف ومنفتح، في إطار احترام الهدف المشترك الرامي للتوصل قريبا إلى تسوية تفاوضية لهذا الخلاف”.

وأشاد الوزير الإيطالي “بالمستوى الممتاز للعلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على الصعيد الاقتصادي”.

وأضاف القول: “متأكد من أن الشركات الإيطالية يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف الكويت التنموية من خلال توفير الخبرة في القطاعات الاستراتيجية”.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بزعم “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة، أعقب ذلك فرض حصار جوي وبحري وبري على قطر.