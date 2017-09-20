أكد ، ، الأربعاء، أن “جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية (من قبل ) لن تُترك دون عقاب”.

 

وقال المرّي في ندوة حول حصار والقرصنة التي تعرض لها موقع “”: “التزمنا بإجراءات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، لكن دولاً أخرى لم تلتزم بها”.

 

وشدد على أن إجراءات الحصار المفروضة من قبل الدول الأربع؛ ، والإمارات، والبحرين، ومصر، تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

 

وأكد النائب العام، في الندوة المنعقدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ، أن “الشق الأكبر من الخلاف الخليجي يمثل أزمة قانونية بامتياز”.

 

وتعرضت وكالة الأنباء القطرية الرسمية لقرصنة إلكترونية في 5 يونيو الماضي، تبعها حصار فرضته الدول المُقاطعة على قطر، أثر على مجالات مختلفة، لكن الدوحة تعاملت مع الأمر بخطة استطاعت خلالها تخطي تبعات الحصار.

 