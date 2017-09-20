في خبر أغضب الكثير من السعوديين مواطنين وأجانب، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية فرض رقابة على المكالمات الصوتية كافة التي توفرها تطبيقات اتصالاتها، وذلك بعد إعلانها رفع الحجب عن جميع التطبيقات التي توفّر خاصيتي الاتصال المرئي والصوتي عبر الإنترنت ابتداءً من الساعة 12 صباح غد الخميس.

وذكرت الهيئة أنّ تطبيقات على غرار فيس تايم Facetime وسناب شات Snapchat، إضافة إلى سكايب Skype ولاين Line وتليجرام Telegram وتانجو Tango من ضمن التطبيقات التي سيُرفع الحظر عنها؛ لأنها مستوفية للمتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية.

وأكد المُتحدّث الرسمي للهيئة، عادل أبو حيمد، في حديث لقناة العربية السعودية أنّ المكالمات الصوتية على تطبيقات الاتصال كافة ستراقبها قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ سواء أكان التطبيق دوليًا أو محليًا (داخل السعودية).

وشن النشطاء هجوما عنيفا على الحكومة بسبب هذا القرار الذي وصفوه بالرجوع لزمن الدولة البوليسية.

https://twitter.com/Alaa_AlGhanem/status/910544122431332352

قال خصوصيه قال 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

( ولا تجسسوا ) التجسس منهي عنه مهما كانت الدوافع.

إذا كنا دولة إسلامية تطبق الشريعة فيجب أن نمتثل أمر الخالق. — أبو رامي (@badiaburami) September 20, 2017

انتهاك للخصوصيات ولذلك تم حجب البرامج التي تهتم بخصوصية المستخدم الى ان ترضخ لهم — 〖ابوعمر الغامدي〗 (@al_azdi) September 20, 2017