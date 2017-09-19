يستعرض أبناء أثرياء المملكة العربيّة السعودية، ممتلكاتهم الثمينة، عبر نشر صورٍ من خلال حسابٍ عبر تطبيق “انستغرام”، يتابعه أكثر من 5 آلاف شخص.

وبحسب موقع “ستيب فيد”، تعددت أشكال الترف والفخامة لدى أبناء أثرياء السعودية، بدءا من ركوب أفخم السيارات، وممارسة رياضة التفحيط والسير على الطرق الوعرة بأقوى وأغلى السيارات، فضلاً عن رغبتهم الشديدة في القيام بالأعمال المثيرة والخطيرة وركوب المروحيات.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فمنهم من يربي الفهود الصغيرة أو النمور، وآخرون يحبون اقتناء الأسلحة المطلية بالذهب، وكذلك عيش حياة العصابات وتدخين أفخم أنواع السيجار.

وهذه جولة على أبرز الصور التي ينشرها أبناء أثرياء السعودية في حسابهم على “انستغرام” ..