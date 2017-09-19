شنَّ المحلل السياسي المصري سامح عسكر هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واصفا إياه بالطائفي والـ”الكتلة” التي تتنفس عدوانية، مشيرا إلى أنه اعتقل عدد من الدعاة مثل سلمان العودة واعتمد بدلا منهم شيوخا لتصدير الوهابية الطائفية بهدف التقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولا والتخلص من معارضيه ثانيا.

وقال “عسكر” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اعتقالات بن سلمان لبعض شيوخ المملكة والاعتماد على شيوخ آخرين لتصدير الوهابية والطائفية مقصود به التزلف لترامب أولا وتخويف معارضيه ثانيا”.

وأضاف في تغريدة اخرى مؤكدا على انه ” مخطئ من يظن أن بن سلمان ليبرالي منفتح..هذا طائفي وكتلة تتنفس عدوانية..سلوكه الأخير لا يهدف لحصار التطرف أكثر من تقديم نفسه كملك”.

مخطئ من يظن أن بن سلمان ليبرالي منفتح..هذا طائفي وكتلة تتنفس عدوانية..سلوكه الأخير لا يهدف لحصار التطرف أكثر من تقديم نفسه كملك — سامح عسكر (@sameh_asker) September 18, 2017

وأوضح “عسكر” أنه ” لو كان بن سلمان صادقا في مواجهة التطرف فليوقف حرب اليمن ويعلن إلغاء المحتسب واعتقال كل شيوخ الجهاد وأولهم المفتي والعريفي والبراك والربيعي”.

لو كان بن سلمان صادقا في مواجهة التطرف فليوقف حرب اليمن ويعلن إلغاء المحتسب واعتقال كل شيوخ الجهاد وأولهم المفتي والعريفي والبراك والربيعي — سامح عسكر (@sameh_asker) September 18, 2017

وأكد على أن ” النظام السعودي الحالي هو نظام (أزمة) وليس نظام (حل) كم الأزمات التي صنعها ويصنعها كاف لتوتير المنطقة وإشعالها لعدة عقود في المستقبل”.

النظام السعودي الحالي هو نظام (أزمة) وليس نظام (حل) كم الأزمات التي صنعها ويصنعها كاف لتوتير المنطقة وإشعالها لعدة عقود في المستقبل — سامح عسكر (@sameh_asker) September 18, 2017

وتساءل “عسكر”:” لماذا تخاف كلا من إسرائيل والسعودية من إيران؟ الجواب أولا: لأن إسرائيل تريد أن تكون القوة العسكرية والنووية الأولى في المنطقة، وإيران تمنعها”.

لماذا تخاف كلا من إسرائيل والسعودية من إيران؟

الجواب أولا: لأن إسرائيل تريد أن تكون القوة العسكرية والنووية الأولى في المنطقة، وإيران تمنعها — سامح عسكر (@sameh_asker) September 18, 2017

وأضاف: ” ثانيا: أما خوف السعودية من إيران لرغبة آل سعود أن يكونوا هم القوة الإسلامية الأولى وإيران أيضا تمنعها.. توجد مصلحة سعودية إسرائيلية مشتركة”.

ثانيا: أما خوف السعودية من إيران لرغبة آل سعود أن يكونوا هم القوة الإسلامية الأولى وإيران أيضا تمنعها..

توجد مصلحة سعودية إسرائيلية مشتركة — سامح عسكر (@sameh_asker) September 18, 2017

واختتم “عسكر” تدويناته مؤكدا :” هذا يعني أن السعودية لو رأت مصر منافسا قويا على زعامة المسلمين ستعاديها وتسلط شيوخها لتكفير المصريين مثلما فعلوا مع ناصر، لكن مصر الآن ضعيفة”.

هذا يعني أن السعودية لو رأت مصر منافسا قويا على زعامة المسلمين ستعاديها وتسلط شيوخها لتكفير المصريين مثلما فعلوا مع ناصر، لكن مصر الآن ضعيفة — سامح عسكر (@sameh_asker) September 18, 2017

وكانت صحيفة “ستراتفورد” الامريكية قد أشارت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيتخلى عن لقب “خادم الحرمين” ليكون زعيما “علمانيا”.