أعادَ مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للداعية السعودي سعيد بن فروة يصف فيه كل من يرسل ابنته للجامعة لدراسة الصيدلة والطب بالمجرم.

وقال “بن فروة” في الفيديو موجها حديثه إلى من يسمح لبناته بالاختلاط في الجامعة: “لابد من كلمة الحق وليغضب من يغضب، من يذهب ببناته إلى كليات الصيدلة والطب وأنت تعلم ذلك فأنت مجرم”.

وأكد “بن فروة” أن البنت في حال خروجها وذهابها إلى كليات الطب والصيدلة، فإنها يقينا ستجلس بجوار شاب، مضيفًا: ادعو الله مخلصا على من يفتن فتياتنا أسأل الله أن يشل الله أركانه، بحسب وصفه.

وأضاف: “ليس العيب عليهم العيب عليك أنت، فدمائنا دون أعراضنا، لا أحد يفتح بابك ويأخذ بنتك، أنت من تجلسها بجوار شاب مخنث من أنصاف الرجال”. مضيفًا: يبدأ الشاب في وضع يده على شعر البنت، ويلبس لبسا قصيرا ويجلس بجوارها، متسائلاً: هل هذه هي الرجولة.