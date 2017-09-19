رغم ادعائه بامتلاكه قوة خارقة تُمكّنه من السيطرة على التماسيح، لقي ساحرٌ إندونيسي مصرعه بعد أن سحبه تمساح ضخم تحت الماء، أثناءَ بحثه عن رجل مفقود يسود اعتقاد بأن التماسيح قتلته في نهرٍ بمنطقة “كوتاي كارتانيغارا” شرق إندونيسيا.

ونزل “سوبريانتو” الذي يطلق على نفسه لقب “الساحر الذي يسيطر على التماسيح”، إلى الماء ثم بدأ ينشد ويسبح في النهر الذي يعج بالتماسيح بحثًا عن جثة رجل مفقود، فسحبه تمساح ضخم.

وأكد متحدث باسم الشرطة أنه تم العثور على الجثتين وسحبهما من النهر، مشيرًا إلى أن الفحص الطبي أظهر أن “سوبريانتو” مات اختناقًا بعد أن سحبه التمساح تحت الماء لفترة طويلة.