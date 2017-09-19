شنت الشيخة منى بنت سحيم آل ثاني هجوما عنيفا على شقيقها الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني بعد بيانه المصور الذي اعلن فيه عدائه للامير تميم بن حمد آل ثاني وتأييده دعوة الشيخ عبدالله علي آل ثاني لاجتماع أفراد الاسرة للتباحث حول الأزمة الخليجية ووضع حد لها، واصفة إياه بالمرتزق والخائن.

وقالت “بنت سحيم” في تدوينة لها عبر حسابها بموقا الصور العالمي “إنستجرام”: ” خونة الوطن أو بمعنى أصح الذين ينددون بالعائلة هم لا يمثلون سوى أنفسهم..نحن يمثلنا تميم بن حمد أميرنا”.

وأضافت قائلة: “بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة آل ثاني هؤلاء يجب أن يسقط عنهم اسم العائلة ويطلق عليهم اسم المرتزقة الخونة فقط”.

وتابعت منشورها قائلة: “للتوضيح..سلطان الخاين لم يعيش ولم يتربَ على يد الوالد رحمه الله”، مضيفة ” لما مات الوالد كان عمره عشرة شهور” مستنكرة الزج بصور والدها معه في الأزمة التي تداولتها اللجان الإلكترونية بالسعودية والإمارات.

واختتمت قائلة: “سلطان ليس شقيق لي..ولم أره حتى ولم تجمعني فيه أي علاقة..وبعد هذه الخيانة فإني أتبرأ منه”.

تعليق سعادة الشيخة منى بنت سحيم بن حمد ال ثاني ، على حديث سلطان بن سحيم

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كفو يالشيخة ربي يطول بعمرج 🇶🇦 pic.twitter.com/7hhqmks5uo — علي عيسى القطري 🇶🇦 (@AliEisaQat) September 18, 2017

وكانت وسائل إعلام دول الحصار قد احتفت أمس الاثنين ببيان مصور لـ”سلطان بن سحيم آل ثاني” يؤيد فيه دعوة الشيخ عبد الله علي آل ثاني لاجتماع لأفراد الأسرة لمناقشة الأزمة الخليجية ووضع حد لها، على حد زعمه.

وقال “آل ثاني” في بيانه الذي تلقفته وسائل إعلام دول الحصار زاعما إن الحكومة القطرية “سمحت للدخلاء والحاقدين ببث سمومهم في كل اتجاه حتى وصلنا إلى حافة الكارثة”.

وأضاف: “يحزنني أن يكون الذكر في هذه الأزمة كلها للتنظيمات الإرهابية واحتضانها وانتشار الجماعات الإرهابية بيننا.. وكأن دوحتنا حاضنة لكل المخربين والمفسدين”.

وقال:” أدعم كل دعوة للاجتماع مع جميع أفراد الأسرة الحاكمة والوجهاء والأعيان للتفاعل معها حتى نكون عين واحدة ترعى قطر من غدر الخائنين وتحصنها من كيد الحاقدين”.

وأثار ذلك البيان موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي رافقه إعلان أفراد الاسرة الحاكمة وقطريون البيعة للأمير تميم بن حمد, مؤكدين انه رأس الهرم.

وجدد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر البيعة للأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, بعد إعلانه تأييده دعوة الشيخ عبد الله علي آل ثاني لاجتماع لأفراد الأسرة لمناقشة الأزمة الخليجية ووضع حد لها, مؤكدين رفضهم تجاوز الأمير تميم في تلك الدعوات المشبوهة.

وفي نفس السياق، نشر الشيخ القطري سلطان بن حمد آل ثاني، صديق وكاتم أسرار الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني مقطع فيديو كشف فيه عن السبب الذي دفع الأخير، لمعاداة الشيخ تميم، والتقرب من السعودية.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن” قال سلطان بن حمد، إنه صديق سلطان بن سحيم، مؤكدا أن الأخير تراكمت عليه الديون، وبلغت مئات الملايين.

وتابع بأن سلطان بن سحيم طالب الحكومة بتسديد ديونه، وتمويل أحد مشاريعه في العاصمة السعودية الرياض، بقيمة 33 مليار.

وكشف سلطان بن حمد، أنه تلقى عروض من إحدى دول الحصار، لمهاجمة أمير قطر مقابل 300 مليون ريال، على أن يغادر إلى الأردن، ومنها إلى السعودية.

وهدد سلطان بن حمد، صديقه سلطان بن سحيم، بأنه سينشر التسجيلات التي تثبت صحة حديثه، حول تلقيه عرضا لمهاجمة حكومة قطر.