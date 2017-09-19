كشف رجل الأعمال الإماراتي , عن أن الحل الوحيد لأزمة هو رحيل حمد بن خليفة وحمد بن جاسم عن ، قائلا: “الحل الوحيد للأزمة في هو رحيل الشيخ حمد بن خليفة والشيخ حمد بن جاسم عن إلى أي دولة ترحب بهما كإيران أو ”.

ودعا الحبتور، الشيخ تميم إلى التخلي عن الحكم والانتقال للعيش في أو في أي دولة، مغردا عبر حسابه على موقع تويتر: “أدعو الشيخ تميم لترك الحكم والانتقال إلى أي من دول العالم، وأنا متأكد أنه سيلقى كل ترحيب حتى في دولنا”.

وأضاف: “يجب ترك مجال للشعب القطري أن يعود إلى عائلته الخليجية ونعيش مع بعض قلبا واحدا ومصلحة واحدة، هدفها حماية خليجنا العربي ونمو بلادنا”.

 