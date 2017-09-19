أكد الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الإسرائيلية، ياكوف كدمي، أن الاتصالات بين إسرائيل ودول الخليج العربي أعمق مما يذاع عنه في الصحافة.

وقال كدمي في حديث خاص لقناة “روسيا اليوم” إن الاتصالات السعودية-الإسرائيلية قديمة جدا”، مؤكدا أن بلاده لا ترى تهديدا في تنظيم “داعش”.

وأشار إلى أن حكومة تل أبيب تسعى بكل جهدها في أن لا يكون هناك هلال إيراني على أراضي العراق وسوريا بعد القضاء على التنظيم الإرهابي قائلا: “لا نريد تكرار السيناريو الكوري النووي على الأراضي الإيرانية”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “بلدان الخليج لا تريد زيادة النفوذ التركي في المنطقة العربية”.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الإسرائيلية أنه لا يوجد تهديد من الجيش السوري أو الأردني، التهديد الوحيد هو “حزب الله”.

ونوه إلى أن الجيش السوري ستعاد هيكلته من قبل روسيا، وقال: “كنا نقصف مخازن السلاح في مطار دمشق خوفا من وصولها لأيدي حزب الله”.

وأشار إلى أن الاتفاقات مع الأسد الأب ثم الابن كانت شبه ناجحة، وأن الخلاف كان على مناطق تصل مساحتها لمئات الأمتار.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد كدمي على أن إسرائيل تريد لحماس أن تكون منظمة سياسية وليس عسكرية، مشيرا إلى أن “حماس لا يمكنها المشاركة في الانتخابات الفلسطينية قبل نزعها للسلاح.. وأنه لا يجب إعطاء رأي الشارع الفلسطيني اهتماما أكثر من اللازم”.

وتابع، أن الاستخبارات الإسرائيلية تخطئ وقد أخطأت أكثر من مرة.

وفي معرض رده على سؤال حول مسألة الاستفتاء في كردستان العراق، قال كدمي: “انفصال الأكراد سيؤدي إلى هلاك العراق” …”لا أعتقد بأن الجيش العراقي سيدافع عن أكراد العراق ضد الجيش التركي في حال تدخل الأخير”.