نشر الشيخ القطري ، صديق وكاتم أسرار الشيخ مقطع فيديو كشف فيه عن السبب الذي دفع الأخير، لمعاداة الشيخ تميم، والتقرب من .

 

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن” قال سلطان بن حمد، إنه صديق سلطان بن سحيم، مؤكدا أن الأخير تراكمت عليه الديون، وبلغت مئات الملايين.

 

وتابع بأن سلطان بن سحيم طالب الحكومة بتسديد ديونه، وتمويل أحد مشاريعه في العاصمة السعودية ، بقيمة 33 مليار.

 

وكشف سلطان بن حمد، أنه تلقى عروض من إحدى ، لمهاجمة أمير مقابل 300 مليون ريال، على أن يغادر إلى ، ومنها إلى السعودية.

 

وهدد سلطان بن حمد، صديقه سلطان بن سحيم، بأنه سينشر التسجيلات التي تثبت صحة حديثه، حول تلقيه عرضا لمهاجمة حكومة قطر.