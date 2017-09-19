نشر الشيخ القطري سلطان بن حمد آل ثاني، صديق وكاتم أسرار الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني مقطع فيديو كشف فيه عن السبب الذي دفع الأخير، لمعاداة الشيخ تميم، والتقرب من السعودية.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن” قال سلطان بن حمد، إنه صديق سلطان بن سحيم، مؤكدا أن الأخير تراكمت عليه الديون، وبلغت مئات الملايين.

وتابع بأن سلطان بن سحيم طالب الحكومة بتسديد ديونه، وتمويل أحد مشاريعه في العاصمة السعودية الرياض، بقيمة 33 مليار.

وكشف سلطان بن حمد، أنه تلقى عروض من إحدى دول الحصار، لمهاجمة أمير قطر مقابل 300 مليون ريال، على أن يغادر إلى الأردن، ومنها إلى السعودية.

وهدد سلطان بن حمد، صديقه سلطان بن سحيم، بأنه سينشر التسجيلات التي تثبت صحة حديثه، حول تلقيه عرضا لمهاجمة حكومة قطر.