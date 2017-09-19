تداول ناشطون سعوديون بـ”تويتر” صورة مؤلمة تظهر مدى التدهور الذي لحق بالدولة السعودية على كافة الأصعدة بعهد ابن سلمان (الذي ارتمى في أحضان السيسي وابن زايد)، حيث ظهر بها إعلان لمواطن سعودي يريد بيع كليته بسبب الفقر.

وأثارت الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع، غضب النشطاء واستيائهم من سياسات آل سعود التي أوصلت الشعب إلى هذه الدرجة من الذل والمهانة.

ويستنزف “ابن سلمان” الآن ثروات المملكة واقتصادها لتحقيق أهدافه الشخصية، وتثبيت قدمه على العرش بدفع “الجزية” لترامب وتوريط جيش المملكة في حرب اليمن مجاملة للإمارات فضلا عن دعم جميع طغاة العرب على رأسهم السيسي وبشار بمليارات الريالات التي اجتثها من قوت الشعب السعودي.

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