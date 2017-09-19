شارك وزراء خارجية قطر والسعودية ومصر في الاجتماع الوزاري حول سوريا، في نيويورك مساء الإثنين، فيما يعد أول اجتماع يضم وزير خارجية قطر مع نظرائه من الدول المقاطعة لها منذ بدء الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران الماضي.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية في بيان بثه على موقع الوزارة الإلكتروني أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، شارك في الاجتماع الوزاري حول سوريا، وذلك على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للامم المتحدة.

وناقش الاجتماع- حسب البيان- مبادرات تخفيف حدة التصعيد في سوريا، وجهود المفاوضات السياسية، والجهود المبذولة لتحرير الأراضي السورية من تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش).

كما ناقش الاجتماع احتياجات الاستقرار والمساعدة الإنسانية لفترة ما بعد داعش.

وبث الموقع الإلكتروني صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع ظهر فيها أيضا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والمصري سامح شكري.

اول لقاء في نيويورك يجمع وزير خارجية قطر مع وزير خارجية السعودية منذ بداية الحصار ولذلك لمناقشة الأزمة السورية بدعوة من وزير خارجية امريكا pic.twitter.com/njROaZ3DxH — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) September 18, 2017

وكان لافتا في الصورة وقوف كلا من الجبير وآل ثاني جنبا إلى جنب في الصورة الجماعية.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.