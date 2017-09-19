تداول ناشطون بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، صورا لأعلام قطرية قد غطت أبراج نيويورك بالإضافة إلى لافتات جابت شوارع المدينة الأمريكية أيضا تدعو لرفع الحصار الجائر المفروض على الشعب القطري.

وتظهر الصور التي تم تداولها على نطاق واسع، تنديدا بسياسات دول الحصار الغير مبررة ضد قطر، لافتات منددة بالحصار علقت على أبراج شاهقة ولصقت أيضا على عدد من السيارات التي جابت شوارع ا

وشهدت مدينة نيويورك الأمريكية، الأحد الماضي، مؤتمران عن “أمريكا والعالم” الإسلامي، أحدهما برعاية قطرية والآخر برعاية الدول المقاطعة لقطر، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مشهد يعكس بوضوح الأزمة بين قطر وجيرانها في المنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد “شمل برعايته افتتاح منتدى أمريكا والعالم الإسلامي بفندق كونراد بمدينة نيويورك”.

ويتطلع الجميع لكلمة أمير قطر التي سيلقيها الليلة تنطلق اليوم بنيويورك في اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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