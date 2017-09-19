شن الشاعر الجزائري محمد جربوعة هجوما حادا على دول الحصار خاصة الإمارات، مؤكدا بأنها دولة لا تحسن إلى الغدر والخيانة، مشيرا إلى أنه إذا ما قامت حرب فإنها ستعود إلى زمن الخيام.

وقال “جربوعة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر ” رصدتها “وطن”:” السعودية والإمارات لا تفهم إلى اليوم معنى التصعيد الذي قد ينتهي بحرب في الخليج تشارك فيها مصر وتركيا وروسيا و…ولن يكون فيها رابح أبدا.”

السعودية والإمارات لا تفهم إلى اليوم معنى التصعيد الذي قد ينتهي بحرب في الخليج تشارك فيها مصر وتركيا وروسيا و…ولن يكون فيها رابح أبدا.. — محمد جربوعة التميمي (@jamohd2) September 19, 2017

واكد بأن ” دولة مثل الإمارات تحسن الدس والغدر ، لكنْها من زجاج ، وإذا نشبت حرب في الخليج ، فستعود أبو ظبي إلى زمن الخيام”.

دولة مثل الإمارات تحسن الدس والغدر ، لكنْها من زجاج ، وإذا نشبت حرب في الخليج ، فستعود أبو ظبي إلى زمن الخيام .. — محمد جربوعة التميمي (@jamohd2) September 19, 2017

واعتبر “جربوعة” أنه ” لن تحل أزمة الخليج إلا إذا بلغت تصعيدا ينذر بالحرب ..حينها سيعيد الجميع حساباتهم .. وفق معطيات الحرب لا معطيات الإذلال المجاني”.

لن تحل أزمة الخليج إلا إذا بلغت تصعيدا ينذر بالحرب ..حينها سيعيد الجميع حساباتهم .. وفق معطيات الحرب لا معطيات الإذلال المجاني.. — محمد جربوعة التميمي (@jamohd2) September 19, 2017

وتابع قائلا: ” لن تصغر إلا إذا كبُرت ..هذا رأيي في الأزمة الخليجية.. ولا سلام إلا إذا قرعت طبول الحرب ..قوى الحصار لن ترتدع إلا حين تحسب الأمور بحساب الحرب”.

لن تصغر إلا إذا كبُرت ..هذا رأيي في الأزمة الخليجية.. ولا سلام إلا إذا قرعت طبول الحرب ..قوى الحصار لن ترتدع إلا حين تحسب الأمور بحساب الحرب — محمد جربوعة التميمي (@jamohd2) September 19, 2017

واوضح انه ” التصعيد نحو حافة الحرب ، يعني أن يهب كل من له مصلحة في الخليج إلى حمايتها بإيجاد حل..”.

التصعيد نحو حافة الحرب ، يعني أن يهب كل من له مصلحة في الخليج إلى حمايتها بإيجاد حل.. — محمد جربوعة التميمي (@jamohd2) September 19, 2017

وأردف: ” لسنا مع الحرب في الخليج ..لكننا مع حافة الحرب ، ودق الطبول .. ذلك فقط ما سيجعل السعودية تعرف معنى تعفن الأوضاع حولها”.

لسنا مع الحرب في الخليج ..لكننا مع حافة الحرب ، ودق الطبول .. ذلك فقط ما سيجعل السعودية تعرف معنى تعفن الأوضاع حولها .. — محمد جربوعة التميمي (@jamohd2) September 19, 2017

واختتم تدويناته قائلا: ” بلوغ حافة الهاوية ، سيكون خطرا على السعودية بسبب تربص الحوثيين وقوى داخلية لها مظالمها .. وآنذاك لن يحميها جيش الخردة المصري”.

بلوغ حافة الهاوية ، سيكون خطرا على السعودية بسبب تربص الحوثيين وقوى داخلية لها مظالمها .. وآنذاك لن يحميها جيش الخردة المصري .. — محمد جربوعة التميمي (@jamohd2) September 19, 2017

يشار إلى ان دولة الإمارات هي اكثر دول الحصار تعنتا في حل الأزمة الخليجية، في حين أكدت تقارير صحفية بأن ولي عهد أبو ظبي هو من ضغط على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لنقض اتفاقه مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أعقاب الاتصال الذي جرى مؤخرا بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.