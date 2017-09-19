دشن نشطاء موقع التدوين المصغر تويتر، هاشتاجا حمل عنوان “#كلمة_تميم_المجد_في_الأمم” أشادوا فيه بكلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم بنيويورك في اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

جدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوته لحوار غير مشروط لحل الأزمة الخليجية قائم على الاحترام المتبادل للسيادة.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: “أقف هنا وبلدي وشعبي يتعرضان لحصار جائر مستمر فرضته دول مجاورة”.

وأوضح أن “الدول المحاصرة لم تتراجع أو تعتذر عن الكذب رغم افتضاح أمر القرصنة الإلكترونية لوكالة الأنباء القطرية (قنا)”.

ولفت أمير دولة قطر إلى أن “القرصنة تمت لأهداف سياسية مبيتة أعقبتها قائمة إملاءات سياسية تمس بالسيادة”.

وذكر أن بلاده عانت من حملة تحريض إعلامية شاملة تم أعدادها مسبق .

واستطرد “لاتوجد أدلة على الاتهامات التي تم توجيهها لقطر”.

وأعرب عن تقديره لوساطة أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح ، وكذلك الدول التي شجعت تلك الوساطة، في اشارة إلى وساطة الكويت في الازمة بين قطر والسعودية والبحرين والإمارات ومصر.

وقال”أدعو لحوار غير مشروط قائم على احترام السيادة”.

وذكر أن قطر كافحت الإرهاب ويشهد على ذلك المجتمع الدولي باسره، ومازالت تكافحه وتساهم في تجفيف منابعه.

ودعا إلى حوار بناء بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران على اساس المصالح المشتركة.

ولاقى الهاشتاج تفاعلا كبيرا جدا من قبل المغردين، الذين وصفوا كلمة أمير قطر بالنارية التي قضت مضاجع حلفاء الشيطان (يقصدون قادة دول الحصار).

نشهد الله اننا نحبك يا بوحمد وخطابك يمثلنا .. ونبايعك زعيمنا وليس اميرنا فقط .. #كلمة_تميم_المجد_في_الأمم #كلمة_تميم_المجد_في_الامم pic.twitter.com/kpgHkAGq9t — ✳ الأدعم |افداك تميم (@sul535) September 19, 2017

أول زعيم عربي يتطرق لأزمة الروهينغا، كعادة سموه الكريم دائماً يحمل هموم العالم الإسلامي . . لله درك يا #تميم_المجد#كلمة_تميم_المجد_في_الأمم — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) September 19, 2017

الوحيد الذي يعيد كل سنه قضية فلسطين والاقصى ولم يمل ويقف وحيداً في وجه اسرائيل ، لله درك يافخر العرب والمسلمين🇶🇦 #كلمه_تميم_المجد_في_الامم pic.twitter.com/D9oL8Mqtrl — علي بن عبدالله 🇶🇦 (@_5rt) September 19, 2017

#كلمه_تميم_المجد_في_الامم بوحمد يشكر المواطن والمقيم ويثمن وقوفهم مع ازمة الحصار والسعوديه تعتقل مواطنيها وقسم بالله قصف عابر للقارات — بوغانم (@hassanalishaq73) September 19, 2017

#كلمة_تميم_المجد_في_الأمم : أعبر عن اعتزازي بشعبي القطري والمقيمين في قطر من مختلف الجنسيات/

هنا الزعامة واحترام الانسان وسيبادلونه الوفاء pic.twitter.com/NcZBinfApE — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) September 19, 2017

شتان ما بين الخطاب السياسي الراقي لدولة قطر و خطاب دول الحصار المتدني المفعم بالكذب والافتراء. #كلمه_تميم_المجد_في_الامم — بدر بن طلال الرشيد (@bintalal82) September 19, 2017

#كلمه_تميم_المجد_في_الامم ذبحهم بوحمد بكلمة قطر ستظل كعبة المضيوم — بوغانم (@hassanalishaq73) September 19, 2017

#كلمة_تميم_المجد_في_الامم

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خطاب :

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أولـه " انسانيه"

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أوسطه " رجوله "

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آخــره " بطوله " .

اصعد ياتميم

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وخل الحثاله لو بها خير ترقى!

. pic.twitter.com/nofpKGTP9t — كويتي بالصميم🇰🇼 (@fahadqtm) September 19, 2017

الشيخ تميم قال من الامم المتحده ، اعتز بشعبي المواطنين والمقيمين على دولة #قطر ، اقسم بالله العظيم نحن من نعتز بك #كلمه_تميم_المجد_في_الامم pic.twitter.com/zfsEK4G1O2 — تميم آل ثاني (@TamemAlthani) September 19, 2017

تقشعر جسمي لما قال اسمحولي ان اعبر عن اعتزازي بشعبي يالله هيييبه😩❤️❤️❤️ #كلمه_تميم_المجد_في_الامم — ˗ˏˋ Mariam ˊˎ˗ (@M_Alnassr) September 19, 2017

تميم: لقد رفضنا الإنصياع للإملاءات بالضغط والحصار، ولم يرض شعبنا بأقل من ذلك.

هذا الخطاب نقطة تحول بالأزمة#كلمه_تميم_المجد_في_الامم — تحليلات سياسية (@Political__00) September 19, 2017

بعد أن أنهى #أمير_قطر كلمته يتهافت الجميع للسلام عليه

رجل جعل الكرامة والهيبة شعارا لدولته فوجب على الجميع احترامه#كلمه_تميم_المجد_في_الامم pic.twitter.com/u4v5xLMOut — جبر المصري (صحافي) (@gabrelmasry) September 19, 2017

أقسم بالله:

أرواحنا لك ولـ قطر فدا

دماؤنا لك ولـ قطر فدا

أبناؤنا لك ولـ قطر فدا

لا تشكرنا نحن من نشكر الله عليك🇶🇦#كلمه_تميم_المجد_في_الامم pic.twitter.com/bl2NsX0fFq — ابتسام #تميم_المجد (@Ebtesam777) September 19, 2017

نفتخر بك قبل ان يبدأ خطابك

ونتباهى به عندما ينتهي#كلمه_تميم_المجد_في_الامم — ٰ (@alanudalg) September 19, 2017

#كلمه_تميم_المجد_في_الامم

كفيت و وفيت وبيض الله وجهك و وجه من رباك. pic.twitter.com/wGoN7dIxyI — مالي شبيه (@pocimoon) September 19, 2017