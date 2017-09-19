أكد الضابط بجهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” بأن البيان المصور الذي أصدره الشيخ القطري سلطان بن سحيم آل ثاني وهاجم فيه القيادة القطرية “قديم” وتم تسجيله منذ شهر في مدينة جدة بالسعودية وبضغوط من المخابرات السعودية والإماراتية.

وقال “بدون ظل” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متسائلا:” الشيخ سلطان بن سحيم كيف تدعي انك في باريس والبارحه اتيت الينا في ابوظبي”.

الشيخ سلطان بن سحيم كيف تدعي انك في

باريس والبارحه اتيت الينا في ابوظبي — بدون ظل (@without__shadow) September 18, 2017

وأوضح في تدوينة أخرى بأن ” التسجيل الذي تم اذاعته اليوم للشيخ سلطان أبن سحيم قديم وله ما يقارب من شهر وتم تسجيله في مدينة جده وبضغوط من المخابرات السعودية ومخابراتنا”.

التسجيل الذي تم اذاعته اليوم للشيخ سلطان

أبن سحيم قديم وله مايقارب من شهر وتم تسجيله في مدينة جده وبضغوط من المخابرات السعوديه ومخابراتنا — بدون ظل (@without__shadow) September 18, 2017

وأكد “بدون ظل” أن ” ان الشيخ سلطان بن سحيم لم يغادر الشقيقة قطر بصفته معارض لسياسة الدولة ولكن نتيجة غرقه بالديون وتلقفته مخابراتنا ووعدته بتحسين وضعه وذلك عبر والدته الشيخة منى التي شجعت على الامر وذلك لوجود اطماع سابقه لديها بتمكين ابنها لحكم قطر وسأنشر قريبا تسجيلات لها”.

وذلك عبر والدته الشيخه منى التي شجعت على

الامر وذلك لوجود اطماع سابقه لديها بتمكين

ابنها لحكم قطر وسأنشر قريبا تسجيلات لها — بدون ظل (@without__shadow) September 18, 2017

وتابع قائلا: ” اما فيما يخص الشيخ عبدالله بن علي وما هو وضعه في السعودية فهوا محتجز قيد الإقامة الجبرية ولا يستطيع فعل شيء بسبب تهديده”.

اما فيما يخص الشيخ عبدالله بن علي وماهو وضعه في السعوديه فهوا محتجز قيد الاقامه الجبريه ولا يستطيع فعل شي بسبب تهديده — بدون ظل (@without__shadow) September 18, 2017

وأردف: ” التسجيلات التي استطعت ان انسخها للشيخة منى والدة الشيخ سلطان بن سحيم خارجه من جهازنا الامني والتي ستؤكد حديثي اليوم بتواطئها معنا”.

التسجيلات التي استطعت ان انسخها للشيخه

منى والدة الشيخ سلطان بن سحيم خارجه من

جهازنا الامني والتي ستؤكد حديثي اليوم بتواطئها معنا — بدون ظل (@without__shadow) September 18, 2017

يذكر أن حساب “بدون ظل” غير موثق ويزعم صاحبه انه ضابط أمن دولة غير أن المعلومات التي أوردها في تغريداته لاقت انتشاراً واسعاً وهناك من أيد ما جاء فيها.

وكانت وسائل إعلام دول الحصار قد احتفت أمس الاثنين ببيان مصور لـ”سلطان بن سحيم آل ثاني” يؤيد فيه دعوة الشيخ عبد الله علي آل ثاني لاجتماع لأفراد الأسرة لمناقشة الأزمة الخليجية ووضع حد لها، على حد زعمه.

وقال “آل ثاني” في بيانه الذي تلقفته وسائل إعلام دول الحصار زاعما إن الحكومة القطرية “سمحت للدخلاء والحاقدين ببث سمومهم في كل اتجاه حتى وصلنا إلى حافة الكارثة”.

وأضاف: “يحزنني أن يكون الذكر في هذه الأزمة كلها للتنظيمات الإرهابية واحتضانها وانتشار الجماعات الإرهابية بيننا.. وكأن دوحتنا حاضنة لكل المخربين والمفسدين”.

وقال:” أدعم كل دعوة للاجتماع مع جميع أفراد الأسرة الحاكمة والوجهاء والأعيان للتفاعل معها حتى نكون عين واحدة ترعى قطر من غدر الخائنين وتحصنها من كيد الحاقدين”.

وأثار ذلك البيان موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي رافقه إعلان أفراد الاسرة الحاكمة وقطريون البيعة للأمير تميم بن حمد, مؤكدين انه رأس الهرم.

وجدد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر البيعة للأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, بعد إعلانه تأييده دعوة الشيخ عبد الله علي آل ثاني لاجتماع لأفراد الأسرة لمناقشة الأزمة الخليجية ووضع حد لها, مؤكدين رفضهم تجاوز الأمير تميم في تلك الدعوات المشبوهة.