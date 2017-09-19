أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” تدوينات قديمة تعود لأربعة أعوام مضت تعود للداعية السعودية المعتقل سلمان العودة كتبها تضامنا مع الداعية محمد العريفي خلال فترة اعتقاله عام 2013.

وقال “العودة” في تدوينات نشرها عبر حسابيه على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” على الرغم من أن تضامنه مع “العريفي” كان يمكن ان يعرضه للاعتقال هو الآخر: ” أقول لصديقي #محمد_العريفي :

قالوا حبست فقلت ليس بضائري

حبسي وأي مهند لا يغمد؟

والشمس لولا أنها محجوبة

عن ناظريك لما أضاء الفرقد

والبدر يدركه السرار فتنجلي

أيامه وكأنه متجدد

رفع الله شأنك وعجل فرجك ..

#اعتقال_العريفي

#اعتقال_محمد_العريفي”.

أقول لصديقي #محمد_العريفي : 1 – قالوا حبست فقلت ليس بظائري

حبسي وأي مهند لا يغمد؟#اعتقال_العريفي#اعتقال_محمد_العريفي — سلمان العودة (@salman_alodah) July 21, 2013

كما تداول الناشطون تدوينة “العريفي” الذي أيد فيها حملة الاعتقالات الأخيرة والوصف الذي أطلق على المعتقلين وبينهم العودة بأنهم “خلايا استخبارية”.

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اللهم أدِم علينا أمننا وإيماننا

واحفظنا من كل سوء وبليّة

ووفق ولاة أمرنا لكل خير

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#القبض_علي_خلايا_استخباراتيه#السعودية

.. pic.twitter.com/YO3YHh41G0 — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) September 11, 2017

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الداعية الشهير “سلمان العودة” بتهمة “الصمت” عن التطاول على قطر.

أكد حساب منظمة “القسط” بـ”تويتر”، قد أكد خبر اعتقال الداعية السعودي المعروف الدكتور سلمان العودة وقام بنشر عدد من الرسائل الخاصة التي وردته بالأمس من أحد المقربين من الشيخ.

وجاء في الرسائل المنشورة أن السلطات السعودية داهمت منزل “العودة” وطلبوا من الشيخ الذهاب معهم للتحقيق بشأن تغريدته الأخيرة عن قطر وفرحته ببوادر المصالحة.

ووفقا للرسالة رد عليهم الداعية السعودي بقوله:”استدعوني بشكل رسمي وأنا أذهب معكم.. عيب تسوون هذا من أجل تغريدة أحمد فيها الله، وقال أنتم تأزمون الوضع وتستفزون الناس”.

وتعالت الأصوات داخل المنزل ووعده المقتحمون بأنهم يريدوه لبعض الأسئلة فقط وسيعود لبيته سريعا.

ليؤكد الراوي أن “العودة” ذهب معهم، ولم يعرف عنه أي خبر إلى الآن.

وخلال الأيام الماضية، قامت السلطات السعودية بشن حملة اعتقالات واسعة وما زالت مستمرة حتى اليوم طالت أكثر من 20 داعية وشخصية بارزة.