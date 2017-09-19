كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن أسباب صمت الدولة السعودية التعليق على حملة الاعتقالات التي شنتها خلال الأيام الماضية بحق عدد من العلماء والدعاة والمفكرين، مشيرا بأن الأيام الماضية كانت مصدر قلق بالغ للنظام.

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ليس مستغربا ألا يعطي ابن سعود أي معلومة عن من يعتقلهم، لأنهم أساسا لا يهتمون بأحد، وإن كانوا في ظل هذه الأيام بالغي القلق والترقب مما يجري”.

ليس مستغربا ألا يعطي ابن سعود أي معلومة عن من يعتقلهم، لأنهم أساسا لا يهتمون بأحد، وإن كانوا في ظل هذه الأيام بالغي القلق والترقب مما يجري — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 19, 2017

واوضح بأن ” هذه المرة لا يعود سبب عدم التصريح إلى التجاهل والاستخفاف بالمواطن، بل أن هناك قصة أخرى، وتفاصيل خطيرة تحاك للمعتقلين في دهاليزهم المظلمة”.

لكن هذه المرة لا يعود سبب عدم التصريح إلى التجاهل والاستخفاف بالمواطن، بل أن هناك قصة أخرى، وتفاصيل خطيرة تحاك للمعتقلين في دهاليزهم المظلمة — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 19, 2017

وأكد على أن ” السبب يعود إلى عزم الدولة على إخراج المعتقلين على الشاشات وهم يعترفون بصلاتهم التنظيمية بالإخوان المسلمين وأخذهم تمويلا من قطر، ولكن كيف؟”.

السبب يعود إلى عزم الدولة على إخراج المعتقلين على الشاشات وهم يعترفون بصلاتهم التنظيمية بالإخوان المسلمين وأخذهم تمويلا من قطر، ولكن كيف؟ — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 19, 2017

وكشف “العهد الجديد” الأسلوب الذي سيعتمد عليه امن الدولة في تسجيل الاعترافات قائلا: ” بعد استعانة أمن الدولة السعودي بالمصريين والإماراتيين (الذين لهم باع مع هكذا نوعية معتقلين) سيتم استخدام أبر وحبوب هلوسة في تسجيل الاعترافات”.

بعد استعانة أمن الدولة السعودي بالمصريين والإماراتيين (الذين لهم باع مع هكذا نوعية معتقلين) سيتم استخدام أبر وحبوب هلوسة في تسجيل الاعترافات — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 19, 2017

وأوضح قائلا: ” سيعطوهم حبوب وأبر تجعلهم يهلوسون، وسيظهرون بشكل طبيعي (لكن مع وجود ثقل في اللسان)، هذه الأبر والحبوب تجعلهم يعيدون الكلام الذي يُملى عليهم”.

سيعطوهم حبوب وأبر تجعلهم يهلوسون، وسيظهرون بشكل طبيعي (لكن مع وجود ثقل في اللسان)، هذه الأبر والحبوب تجعلهم يعيدون الكلام الذي يُملى عليهم — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 19, 2017

وشدد على أنه ” سيظهر المعتقلون وهم يتكلمون عن صِلاتهم التنظيمية من دون وجود أثار للكدمات أو ما يشير إلى الإجبار على الكلام، لكن هذا كله بفضل حبوب الهلوسة”.

سيظهر المعتقلون وهم يتكلمون عن صِلاتهم التنظيمية من دون وجود أثار للكدمات أو ما يشير إلى الإجبار على الكلام، لكن هذا كله بفضل حبوب الهلوسة — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 19, 2017

وأردف “العهد الجديد” قائلا: ” للمعلومية فقد تم استخدام هذه النوعية من الحبوب والأبر في المعتقلات الإماراتية وكذلك في معتقلات العدو الصهيوني مع المعتقلين الفلسطينيين”.

للمعلومية فقد تم استخدام هذه النوعية من الحبوب والأبر في المعتقلات الإماراتية وكذلك في معتقلات العدو الصهيوني مع المعتقلين الفلسطينيين — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 19, 2017

وكشف أيضا أن ” التوريط من خلال هذه الإعترافات سيطال إسلاميين (غير معروفين على السوشيال ميديا) من الناشطين في مؤسسات الدولة ومنهم ممن يتبوء مناصب مهمة”.

التوريط من خلال هذه الإعترافات سيطال إسلاميين (غير معروفين على السوشيال ميديا) من الناشطين في مؤسسات الدولة ومنهم ممن يتبوء مناصب مهمة — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 19, 2017

واختتم “العهد الجديد” تدويناته قائلا: ” سيتم استخدام هذه التسجيلات بشكل قذر وقد يتم عرضها على الجمهور في وقت ما، وسيقولون: الدولة لم تظلم أحد وهؤلاء عملاء وخونة ولديهم تخابر وغيره”.

سيتم استخدام هذه التسجيلات بشكل قذر وقد يتم عرضها على الجمهور في وقت ما، وسيقولون: الدولة لم تظلم أحد وهؤلاء عملاء وخونة ولديهم تخابر وغيره. — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 19, 2017

وكانت ولي العهد الجديد محمد بن سلمان قد شن حملة اعتقالات طالت العديد من الدعاة والعلماء والمفكرين طالت أكثر من 33 شخصا وسط توقعات بارتفاع العدد في الايام القادمة.