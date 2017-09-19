استنكر الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، إقحام النظام في السعودية للجيش في حرب اليمن، مشيرا أن الجيش في السعودية لا يستحق الإهانة وتمريغ أنفه في التراب، بسبب تبني “عاصفة حزم وعزم تويتر” أجندة إمارة أبوظبي في اليمن.. حسب وصفه.

ودون “العذبة” عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر” وفقا لما رصدته (وطن) معلقا على مقتل جنود سعوديين باليمن ما نصه:”مرعي يحلل بالفضائيات ويطبل لأجندة #إمارة_أبوظبي،و #دليم يشرف على شيلات علموا طهران..الخ. وللأسف يتم العبث بالجيش بالسعودية وإهانته في #اليمن”

مرعي يحلل بالفضائيات ويطبل لأجندة #إمارة_أبوظبي،و #دليم يشرف على شيلات علموا طهران..الخ.

وللأسف يتم العبث بالجيش بالسعودية وإهانته في #اليمن https://t.co/Kh7EczOKYZ — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) September 19, 2017

وتابع مستنكرا إقحام النظام السعودي لجيشه في حرب اليمن، إرضاء لأبو ظبي:”لا يستحق الجيش في #السعودية الإهانة وتمريغ أنفه في التراب بسبب تبني عاصفة حزم وعزم تويتر أجندة #إمارة_أبوظبي في #اليمن. تعازينا لذوي الضحايا”

لا يستحق الجيش في #السعودية الإهانة وتمريغ أنفه في التراب بسبب تبني عاصفة حزم وعزم تويتر أجندة #إمارة_أبوظبي في #اليمن.

تعازينا لذوي الضحايا — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) September 19, 2017

وأضاف متسائلا:”إلى متى سيبقى الجيش في #السعودية رهينا للمراهقة السياسية لترضى #إمارة_أبوظبي في #اليمن؟ أعان الله شرفاء الجيش على #التفحيط_السياسي في الرياض”

إلى متى سيبقى الجيش في #السعودية رهينا للمراهقة السياسية لترضى #إمارة_أبوظبي في #اليمن؟ أعان الله شرفاء الجيش على #التفحيط_السياسي في الرياض — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) September 19, 2017

واستطرد الكاتب القطري:”كان عسيري يعطي الشعوب العربية ثلاث وجبات إخبارية عن عمليات عاصفة الحزم ثم إعادة الأمل،أين هذا التحديث الآن؟ وما حقيقة ما يجري بالحد الجنوبي؟”

كان عسيري يعطي الشعوب العربية ثلاث وجبات إخبارية عن عمليات عاصفة الحزم ثم إعادة الأمل،أين هذا التحديث الآن؟

وما حقيقة ما يجري بالحد الجنوبي؟ — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) September 19, 2017

واختتم “العذبة” تغريداته بالقول:”لقد قمتم ببهتان قطر وزعمتم أن جيشها يعطي إحداثيات جنود #إمارة_أبوظبي والجيش السعودي للحوثيين. خرج جيش قطر، فمن أعطى إحداثيات جنودكم الآن؟”

لقد قمتم ببهتان قطر وزعمتم أن جيشها يعطي إحداثيات جنود #إمارة_أبوظبي والجيش السعودي للحوثيين.

خرج جيش قطر، فمن أعطى إحداثيات جنودكم الآن؟ — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) September 19, 2017

ويجزم الكثير من المحليين أن الحرب السعودية على اليمن قد فاقمت الأوضاع على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وزادت الأعباء الاقتصادية، دون تقدم حقيقي تراهن عليه المملكة عسكرياً في المدى القريب.

فعلى مدى عامين منذ انطلاق “عاصفة الحزم”، في 26 مارس/ آذار 2015، تواجه السعودية صواريخ شبه يومية على حدها الجنوبي، أسقطت مئات الضحايا بين قتيل وجريح، فضلا عن فاتورة مالية متصاعدة، في بلد تعاني من تحديات اقتصادية، بعد هبوط أسعار النفط، مصدر دخلها الرئيسي.