أثارت صورة تُظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينفجر ضاحكاً خلال لقائه رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبينهما المترجم، على هامش اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك، استهجان وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

والتقى السيسي بنتنياهو، بشكلٍ علني للمرة الأولى، ليل أمس الإثنين في نيويورك.

وتساءل حامد حديد: “ما الذي أضحكك كلَّ هذا الضّحك يا #السيسي؟!”. ليجيبه أحمد: “بعد لما باع تيران وصنافير لسلمان فنتنياهو بيقوله هتديني سيناء امتى فضحك السيسي وضحك الجميع”. وفق ما نشر العربي الجديد.

ما الذي أضحكك كلَّ هذا الضّحك يا #السيسي ؟؟!!!! pic.twitter.com/JW8sPVXX3V — HadidH حامد حديد (@HamidHadeed) September 19, 2017

وفي تفسير آخر، كتب مهاتير: “نتنياهو: أنا حاصرت غزة وحماس. السيسي: وأنا حاصرت غزة وحماس واللي بيدعم حماس كمان… فضحكوا”.

وساخراً، علق مغرد آخر: “اهم حاجة السيسي مقالش عزيزي بيريز”.

وفي مقارنة غرد أبو بكر حسن: “بغض النظر عن انتمائك السياسي حب اقولك معلومة ان #مرسي، لم ينطق كلمة اسرائيل ولا مرة، لأنه باختصار لا يعترف بها، وصلت؟”.

وكتب حيدر: “يعني الضحكة دي ممكن تكون مبررة لو قاعد بتكركع مع أصحابك اللي من خمسة وعشرين سنة مثلا! إنما مش مع الصديق العزيز بيريز قصدي نتنياهو يعني!”.

ومستعيناً بتعبير صهيوني، كتب سمير: “السيسي معجزة إسرائيل!”