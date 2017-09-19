كشف حساب “مجتهد الإمارات” الشهير بـ”تويتر”، عن ما وصفه بمخطط “إماراتي” خطير جدا لاستنزاف الجيش التركي في سوريا، عن طريق الإمارات لجواسيس أردنيين على صلة بخلايا لداعش في تركيا لتنفيذ هجمات بالداخل التركي، وجر تركيا للتدخل البري في سوريا لاستنزاف قوتها.

وقال حساب “مجتهد الإمارات” في تغريدة دونها عبر صفحته بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”وردني من مصادر خاصة مقربة من الفريق ركن “عيسى المرزوقي” عن مخطط يحاك لاستنزاف الجيش التركي، ونية مخابرات بلادنا دعم جواسيس أردنيين على صلة بخلايا لداعش لتنفيذ هجمات داخل تركيا وجرها للتدخل البري في سوريا من أجل استنزافها في معارك الداخل السوري”

وتابع كاشفا مخطط الإمارات الشيطاني:”وبهذا تكون فرصة سانحة للأكراد لإقامة إقليم خاص داخل سوريا وطلب حماية دولية لهم لتأسيس دولة لهم داخل سوريا”

واختتم تغريداته محذرا:”لهذا ينبغي على تركيا أخذ الحيطة والحذر وعدم الانجرار لمعارك جانبية خاسرة في سوريا”.