كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” حقيقة قدوم الشيخ القطري عبد الله علي آل ثاني للسعودية وموقفه من الازمة الخليجية وكيف تم استغلاله.

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”قدوم عبدالله بن علي كان لأسباب شخصية تتعلق بحلاله واطمئنانه على أبله، حيث يملك من سابق أبل تقدر بملايين الدولارات، ولكنها كانت استدراجا له”.

قدوم عبدالله بن علي كان لأسباب شخصية تتعلق بحلاله واطمئنانه على أبله، حيث يملك من سابق أبل تقدر بملايين الدولارات، ولكنها كانت استدراجا له — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 17, 2017

وأكد في تغريدة أخرى أن “استدراج عبدالله بن علي كان محكما في بادئ الأمر وشارك بالاستدراج وكيله في السعودية الذي كان ينقل له بحماس ما يُملى عليه من قبل رجال ابن سلمان”.

استدراج عبدالله بن علي كان محكما في بادئ الأمر وشارك بالاستدراج وكيله في السعودية الذي كان ينقل له بحماس ما يُملى عليه من قبل رجال ابن سلمان — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 17, 2017

وأضاف “العهد الجديد” أنه “بعد أن وصل عبدالله بن علي، تم أخذه بالقوة واجتمع معه محمد بن سلمان وقدم له الإغراءات والتهديدات بأن يشكل ضغطا على قطر وضمن له الحكم”.

بعد أن وصل عبدالله بن علي، تم أخذه بالقوة واجتمع معه محمد بن سلمان وقدم له الإغراءات والتهديدات بأن يشكل ضغطا على قطر وضمن له الحكم — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 17, 2017

وأوضح أنه “لم يتردد عبدالله بن علي في اتخاذ قرار يضمن له ما يحلم به في السعودية أو أي مكان آخر يختاره (بحسب ما وعده ابن سلمان) ثم أصدر له جواز دبلوماسي”.

لم يتردد عبدالله بن علي في اتخاذ قرار يضمن له ما يحلم به في السعودية أو أي مكان آخر يختاره (بحسب ما وعده ابن سلمان) ثم أصدر له جواز دبلوماسي — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 17, 2017

واعتبر بأن “اختيار عبدالله بن علي كشخص كان ذكيا، ولكن المفاجأة كانت في الرفض الشعبي القطري، الذي أحرج شركات العلاقات العامة العاملة على تقديمه للغرب”.

اختيار عبدالله بن علي كشخص كان ذكيا، ولكن المفاجأة كانت في الرفض الشعبي القطري، الذي أحرج شركات العلاقات العامة العاملة على تقديمه للغرب — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 17, 2017

وأشار “العهد الجديد” إلى أن “آل ثاني” لا يكتب على حسابه بتويتر شخصيا رغم علمه اللاحق بما يكتب قائلا: “بالمناسبة، هو لا يدير حسابه في تويتر، لكن يعلم عن كل تغريدة تنشر فيه، علما أن نظره ضعيف (يستخدم النظارة لقراءة التغريدات)، ولكن بعد أن تنشر”.

بالمناسبة، هو لا يدير حسابه في تويتر، لكن يعلم عن كل تغريدة تنشر فيه، علما أن نظره ضعيف (يستخدم النظارة لقراءة التغريدات)، ولكن بعد أن تنشر — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 17, 2017

واختتم “العهد الجديد” تدويناته قائلا: “الرجل منتشي من الوضع الذي يعيشه الآن ومتأمل فعليا أن يصبح أميرا لقطر .. ولكن، الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، وليس كل ما يتمناه المرء يدركه”.

الرجل منتشي من الوضع الذي يعيشه الآن ومتأمل فعليا أن يصبح أميرا لقطر .. ولكن، الأيام القادمة حبلى بالمفاجأت، وليس كل ما يتمناه المرء يدركه. — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 17, 2017

وفي محاولة جديدة منه للفت الانظار أقدم الشيخ عبد لله علي آل ثاني مساء الاحد على إصدار بيان دعا فيه أعضاء الأسرة ووجهاء وأعيان قطر لاجتماع لإنهاء الأزمة الخليجية الحالية ووضع حد لما آلت إليه الامور، على حد قول بيانه المزعوم الذي نشره عبر حسابه بتويتر.